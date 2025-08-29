Novo Progresso recebe o projeto Justiça Itinerante do TRT-8

Foto: Reprodução | A Justiça do Trabalho estará mais próxima dos cidadãos de Novo Progresso no início de setembro. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região promoverá a edição do Projeto Justiça Itinerante nos dias 1º, 2 e 3, em parceria com o INSS, Ministério do Trabalho e Emprego e Caixa Econômica Federal.

A ação será realizada no Auditório Agamenon Menezes, na UFOPA, com atendimentos totalmente gratuitos. Além de audiências e orientações trabalhistas, a comunidade poderá ter acesso a serviços previdenciários, orientações sobre vínculos de trabalho e informações bancárias vinculadas à Justiça do Trabalho.

O projeto foi criado para reduzir distâncias e oferecer justiça de forma acessível, principalmente em municípios afastados dos grandes centros.

📍 Serviço:

Data: 1º a 3 de setembro de 2025

Local: Auditório Agamenon Menezes – UFOPA (Rua XV de Novembro, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso)

Atendimento: Gratuito

