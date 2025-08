Novo Progresso recebe reforço aéreo do Ibama no combate a incêndios florestais

Foto: Reprodução | Quatro helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram mobilizados para reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais na região Norte. As aeronaves pousaram nesta semana no aeroporto de Sinop (MT) e seguiram para as bases do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), localizadas em Gaúcha do Norte (MT) e Novo Progresso (PA).

A base em Novo Progresso terá o apoio de helicópteros modelo AgustaWestland AW119 Koala, que atuarão em ações estratégicas de monitoramento, combate e logística nas áreas mais vulneráveis, especialmente no sul do Pará, onde os riscos de queimadas se agravam entre julho e outubro devido à estiagem e à baixa umidade.

O Ibama reforça o alerta à população para evitar o uso do fogo e orienta que denúncias de focos suspeitos sejam feitas aos canais oficiais. A cooperação da comunidade é essencial para preservar o meio ambiente e evitar prejuízos maiores.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/08:11:38

