Novo Progresso sedia o 9º Encontro dos Setores Produtivos com foco em inovação e rentabilidade no campo

Foto: Reprodução | Nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, o município de Novo Progresso-PA será palco do 9º Encontro dos Setores Produtivos, reunindo profissionais, produtores rurais e especialistas do agronegócio para dois dias de intensa programação. O evento acontece no Sítio Vô Ruaro, localizado na BR-163, km 1080, ao lado do Cemitério Municipal.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Novo Progresso, Secretaria de Agricultura e SEMAGRA, traz palestras, debates e oficinas voltadas para o desenvolvimento sustentável, produtividade e modernização da produção rural.

No primeiro dia, os temas giram em torno da pecuária leiteira, com destaque para a palestra “Desafios e Soluções para o Setor Lácteo”, ministrada pela zootecnista Stephane Vasconcelos, além de conteúdos sobre gestão estratégica, nutrição animal, bem-estar e sucessão familiar no campo.

Já no segundo dia, o foco será na bovinocultura de corte, fruticultura e avicultura, com palestras de nomes como o zootecnista Bernar Teixeira Cruvinel (Lageado) e o médico veterinário Vagner Lorencini. Também serão discutidas estratégias de comercialização da produção rural e inovações tecnológicas aplicadas no campo.

O evento conta com o apoio de diversas entidades e empresas do setor, como SEBRAE, SENAR, SICOOB, SEDAP, além de marcas locais e regionais.

A expectativa é reunir produtores de toda a região para troca de conhecimentos, geração de oportunidades e fortalecimento dos setores produtivos do município.

