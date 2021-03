Novo Progresso vive um dos seus piores períodos desde o início da pandemia de covid-19.

Hospitais estão sobrecarregados e centenas de pacientes infectados pelo coronavírus em monitoramento domiciliar.

Com dados do último boletim divulgado nesta quinta-feira(18), foram 35 novos casos , o município tem 307 casos positivos da doença com 19 internados. Números de óbitos aumentou nos dois últimos meses, são 40 mortos por covid-19 em Novo Progresso.



“Novo Progresso nunca teve controle completo da transmissão do vírus. O município foi flexibilizando as medidas de isolamento social quando os casos ainda estavam em alta. As pessoas voltaram a se reunir, fazer encontros, os bares voltaram a ficar lotados e houve muitos eventos com aglomeração.

Os registros de covid-19 passaram a ter grande avanço recente em Novo Progresso, mesmo com a medida de restrição com fechamento de bares e shows, a média diária de novos casos não diminui.

Enquanto os casos aumentam, o isolamento social está menor no município.

Em razão disso, especialistas afirmam que é inevitável que a situação piore cada vez mais.

No início do mês o governador do estado e a prefeitura de novo Progresso anunciaram, novas medidas restritivas, diante do avanço de casos. Para especialistas, essas ações foram tomadas tardiamente e não abrangem todas as questões necessárias para ajudar a conter a propagação do vírus.

Vejam Boletim desta quarta-feira 18 de março de 2021

O aumento de casos

A média diária de casos da covid-19 em Novo Progresso se mantém entre 30/40 casos mesmo com as medidas de restrição. Passado seus 15 dias a expectativa de diminuir os casos foi frustrada!

Há três semanas, os casos de covid-19 em Novo Progresso estão em crescimento. Meses atrás, a taxa variava: ora crescia, ora diminuía.

Hospitais sobrecarregados

O resultado do aumento de casos no município pode ser notado nos dois hospitais existentes na cidade. Pacientes são transferidos para Hospital Regional em Itaituba e Castelo de Sonhos.

Morador de Novo Progresso posta que venceu a doença em Castelo de Sonhos-Vejam

De acordo com a Prefeitura de Novo Progresso, há 19 pessoas internadas em leitos especializados no município.

O hospital municipal e o particular enfrentam um período de sobrecarga em decorrência da covid-19. “Está tendo uma demanda alta de leitos em todas as unidades de saúde. Os hospitais estão tendo de interromper cirurgias eletivas, pois estão todos cheios. Estão fechando a entrada para outras doenças e reabrindo leitos para a covid”, disse a informação que pediu anonimato.

