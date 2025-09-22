Novo reinado! Virginia é coroada Rainha de Bateria da Grande Rio

(Foto: Reprodução) – Paolla Oliveira passou a coroa para a influenciadora em cerimônia na quadra da escola, no Rio de Janeiro

Um novo reinado começa na Acadêmicos do Grande Rio! Na noite deste sábado (20), Virginia Fonseca foi coroada a nova Rainha de Bateria em uma cerimônia na quadra da escola, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A atriz Paolla Oliveira, representante do posto até o Carnaval desse ano, passou a faixa e a coroa para a influenciadora.

No Instagram, Virginia compartilhou as primeiras fotos como Rainha e contou que a última vez que esteve tão nervosa foi durante o parto do filho mais novo, José Leonardo.

“Hoje o carnaval começa de fato, acho que a última vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo. Eu nem sei o que falar, tô tremendo e com vontade de chorar! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar. 2026 É NOSSO (amanhã volto quando conseguir digerir tudo que vivi agora)”, escreveu na legenda do post.

Nos stories, Virginia mostrou um pouco dos preparativos e até pequenos perrengues que passou com o figurino. Depois da coroação, ela gravou as palavras de apoio que recebeu da mãe, Margareth Serrão: “Você é contagiante, minha filha. Você contagia as pessoas, sua energia… Desde pequenininha você era assim. Eu tô muito orgulhosa de você”.

De madrugada, a apresentadora do Sabadou ainda tirou um tempinho antes de dormir para agradecer as mensagens de apoio que recebeu. “Me joguei, fui feliz! Obrigada Grande Rio, obrigada Caxias”.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/14:13:04

