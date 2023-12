Novo reservatório do distrito de Santa Júlia dobra capacidade de água tratada para moradores da região

Com capacidade de 30m³, abastecimento de água beneficia 4 mil famílias- (foto>Reprodução)

Os moradores do distrito de Santa Júlia terão a capacidade de água tratada ampliada com a construção do novo reservatório que está sendo finalizado pela Águas de Novo Progresso, concessionária responsável pelo tratamento e abastecimento de água no município, em mais uma obra para beneficiar a população. Com capacidade de 30m³, o novo reservatório terá o dobro da capacidade do antigo, beneficiando 4 mil famílias da região.

Segundo o coordenador de Operações de Novo Progresso, Alessandro Silva, a obra vai proporcionar um importante avanço para a segurança operacional e qualidade dos serviços de abastecimento da região. “Com a entrada do novo Reservatório de Água Apoiado teremos uma segurança operacional maior, principalmente no período de estiagem, onde há um aumento de consumo”, explica.

O valor do investimento é de aproximadamente R$ 150 mil e o sistema está na fase final de instalação, com prazo de entrega da obra até 19 de dezembro. O investimento faz parte do trabalho que a concessionária realiza para manter a segurança operacional do abastecimento, garantindo o atendimento de qualidade à população, mesmo em período de seca.

A Águas de Novo Progresso faz parte do grupo Aegea, líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Hoje, são mais de 31 milhões de pessoas atendidas com os serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em 505 municípios, de Norte a Sul do país.

Fonte:Ascom AEGEA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/11:49:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...