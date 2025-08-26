Novo Sesc em Santarém reforça compromisso social da entidade

Foto: Reprodução | Unidade é uma conquista para a região

A inauguração da nova unidade do Sesc em Santarém, marcada para o dia 30 de agosto, representa um marco significativo para o fortalecimento da atuação social da instituição na região Oeste do Pará. Com uma estrutura moderna e acolhedora, o espaço foi projetado para oferecer serviços gratuitos e contínuos nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Assistência, beneficiando diretamente Trabalhadores do Comércio, seus Dependentes e a Comunidade em Geral.

“A entrega dessa unidade é um gesto concreto do Sesc em direção ao cuidado integral com as pessoas. Estamos falando de um espaço que vai transformar vidas por meio do acesso à saúde, à cultura e ao lazer. É uma conquista para Santarém e para toda a região”,

afirma Heloiva Távora, Diretora Regional do Sesc no Pará.

NOVIDADES

Entre os destaques da nova unidade está o retorno dos atendimentos odontológicos, que agora serão realizados em uma clínica equipada com tecnologia de ponta e equipe especializada. Além disso, o Sesc passa a oferecer serviços de fisioterapia, estúdio de pilates, ações de enfermagem e atividades educativas voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.

Para Cleiton Assis, Gerente do Sesc em Santarém, o impacto da nova unidade vai muito além da estrutura física. “O Sesc reafirma sua presença estratégica como um dos principais agentes de transformação social na região. Com atuação pautada pela excelência e pelo compromisso com o bem-estar do Trabalhador do Comércio, seus Dependentes e a Comunidade em Geral.

Nosso compromisso é manter e ampliar uma programação diversa, qualificada e sensível às realidades locais, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento da cidadania e o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. É assim, construindo a história, que vemos a vida acontecer com o Sesc”.

INAGURAÇÃO

A programação de inauguração será gratuita, das 12h às 19h, e inclui oficinas, atividades físicas, ações de saúde, apresentações culturais e visitação aos espaços da unidade, como o Auditório Flor do Tapajós, o Terraço Muiraquitã e o Encontro das Águas Café. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil, de combate à fome.

