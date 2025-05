Novo técnico da Seleção, Ancelotti é acusado de fraude e pode ser preso

Foto: Reprodução | Treinador italiano responde a processo por ocultação de rendimentos durante passagem pelo Real Madrid; defesa diz que contrato foi mal explicado.

Assumir o comando da Seleção Brasileira é, por si só, uma tarefa das mais exigentes do futebol mundial. Além de lidar com a expectativa nacional pelo tão sonhado hexa, o novo treinador ainda precisa enfrentar obstáculos fora das quatro linhas. Carlo Ancelotti foi oficializado como o novo técnico da equipe canarinho na última segunda-feira (12), mas seu nome já vinha sendo especulado há semanas nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A chegada, no entanto, ocorre em meio a um processo judicial que acontece na Espanha.

No início do mês passado, o Ministério Público espanhol acusou Ancelotti de fraude fiscal. O treinador teve de prestar depoimento às autoridades e agora enfrenta um pedido de pena de quatro anos e nove meses de prisão. A promotoria alega que, durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, em 2014 e 2015, ele omitiu valores recebidos com direitos de imagem e rendimentos ligados a imóveis.

De acordo com a acusação, Ancelotti teria declarado apenas os valores recebidos como técnico, deixando de reportar cerca de 1,2 milhão de euros (R$ 7,5 milhões) ao fisco espanhol. Um dia após o depoimento, o Ministério Público reforçou o pedido de condenação. “Entendemos que os fatos de fraude, ocultação e omissão estão presentes”, declarou o promotor responsável pelo caso.

O QUE DIZ O ADVOGADO DE ANCELOTTI

A defesa do treinador nega qualquer tentativa de burlar a Receita espanhola. Segundo o advogado Carlos Zabala, o técnico não teve total clareza sobre os termos contratuais com o clube merengue. “O Sr. Ancelotti não foi totalmente claro sobre o que estava assinando”, afirmou.

O contrato previa o pagamento de 6 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 37,9 milhões) ao longo de quatro anos – embora o italiano tenha ficado apenas duas temporadas no clube. Parte do acordo, segundo a defesa, previa que 15% desse valor viesse de direitos de imagem, algo supostamente proposto pelo próprio Real Madrid.

EXPOSIÇÃO INDEVIDA

Ainda segundo Zabala, a forma como o processo tem sido conduzido expõe Ancelotti de forma indevida. Ele acusa a Justiça espanhola de transformar a situação em um espetáculo midiático.

“Submeteram o cliente ao ridículo público”, criticou. O advogado argumenta que o caso poderia ter sido resolvido por vias administrativas, sem a necessidade de uma denúncia penal.

Fonte: Purepeople /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/09:58:43

