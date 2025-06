Novo tipo febre se espalha pelo Brasil em 2025 e já causa mortes: veja sintomas e como se proteger

Tosse é sintoma comum da doença Crédito: Imagem: cottonbro studio/Pexels

O aumento de casos de febre Oropouche no Brasil acendeu um alerta no setor de saúde. O vírus, antes restrito a áreas silvestres, agora avança em centros urbanos.

Transmitido pelos mosquitos comuns em cidades, o OROV preocupa pela falta de imunidade da população. Descubra os fatores por trás da disseminação e como se blindar. As informações são do portal Estado de Minas.

Mosquitos urbanos e a transmissão

O Culicoides paraenses, vetor original, agora divide espaço com o pernilongo doméstico. Ambos se reproduzem em água parada, comum em períodos chuvosos.

Surtos recentes mostram que o vírus está se adaptando. Monitorar criadouros e usar inseticidas aprovados pela Anvisa freia o avanço da doença.

Estratégias de prevenção comprovadas

Além de repelentes, ventiladores e ar-condicionado dificultam a aproximação dos mosquitos.

Em viagens para regiões de mata, leve mosquiteiros impregnados com permetrina. Higienizar vasos de plantas e calhas semanalmente reduz focos em casa.

Campanhas de vacinação ainda não estão disponíveis, então a conscientização é a maior arma. Compartilhe informações oficiais e incentive vizinhos a agirem.

