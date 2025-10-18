Novo vale-gás será pago por voucher; veja quanto será no Pará

Programa Gás do Povo será reformulado | Ricardo Botelho/MME

Benefício mudará forma de repasse e atenderá mais de 15 milhões de famílias em todo o país.

Com a alta no custo de vida e a necessidade de garantir o acesso a itens básicos, o governo federal vai reformular o programa de auxílio ao gás de cozinha. A medida busca tornar o benefício mais justo e controlado, evitando fraudes e garantindo que o recurso chegue diretamente ao destino correto: o botijão de gás de 13 quilos.

A nova portaria, que deve ser publicada ainda em outubro, vai substituir o modelo atual do vale-gás em dinheiro por um voucher digital exclusivo para compra do botijão em estabelecimentos credenciados. O programa, chamado Gás do Povo, terá valores de referência distintos em cada estado, variando conforme impostos e custos regionais.

De acordo com a minuta do documento, elaborada pelos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia, o preço médio nacional será atualizado a cada dois meses e publicado no site oficial do Ministério.

Na distribuição de preços por Estados, o valor mais alto do país será no Acre (R$ 122,12), enquanto o menor será praticado em Pernambuco (R$ 89,67), enquanto que no Pará, o botijão sairá a R$ 105,24.

O novo formato de pagamento pretende evitar o uso indevido do benefício. Assim, o voucher digital só poderá ser trocado por botijões de gás em revendas autorizadas.

Para ter acesso, o titular do benefício deverá estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e apresentar documento de identificação, como o cartão do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

A expectativa do governo é alcançar 15,5 milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 50 milhões de brasileiros. O número de vales por ano dependerá do tamanho da família:

Famílias com 2 ou 3 pessoas: até 4 vales por ano (validade de 3 meses cada)

Famílias com 4 ou mais pessoas: até 6 vales por ano (validade de 2 meses cada)

Valores do vale-gás por estado

Acre: R$ 122,12

Alagoas: R$ 91,49

Amapá: R$ 114,17

Amazonas: R$ 94,89

Bahia: R$ 101,36

Ceará: R$ 102,13

Distrito Federal: R$ 95,52

Espírito Santo: R$ 93,74

Goiás: R$ 98,32

Maranhão: R$ 97,81

Mato Grosso: R$ 125,05

Mato Grosso do Sul: R$ 98,67

Minas Gerais: R$ 94,19

Pará: R$ 105,24

Paraíba: R$ 94,88

Paraná: R$ 96,00

Pernambuco: R$ 89,67

Piauí: R$ 101,56

Rio de Janeiro: R$ 92,12

Rio Grande do Norte: R$ 101,03

Rio Grande do Sul: R$ 93,96

Rondônia: R$ 108,34

Roraima: R$ 113,00

Santa Catarina: R$ 97,64

São Paulo: R$ 96,51

Sergipe: R$ 102,84

Tocantins: R$ 111,77

