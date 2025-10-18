vale gas
Novo vale-gás será pago por voucher; veja quanto será no Pará

Chellsen Carneiro
Programa Gás do Povo será reformulado | Ricardo Botelho/MME

Benefício mudará forma de repasse e atenderá mais de 15 milhões de famílias em todo o país.

Com a alta no custo de vida e a necessidade de garantir o acesso a itens básicos, o governo federal vai reformular o programa de auxílio ao gás de cozinha. A medida busca tornar o benefício mais justo e controlado, evitando fraudes e garantindo que o recurso chegue diretamente ao destino correto: o botijão de gás de 13 quilos.

A nova portaria, que deve ser publicada ainda em outubro, vai substituir o modelo atual do vale-gás em dinheiro por um voucher digital exclusivo para compra do botijão em estabelecimentos credenciados. O programa, chamado Gás do Povo, terá valores de referência distintos em cada estado, variando conforme impostos e custos regionais.

De acordo com a minuta do documento, elaborada pelos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia, o preço médio nacional será atualizado a cada dois meses e publicado no site oficial do Ministério.

Na distribuição de preços por Estados, o valor mais alto do país será no Acre (R$ 122,12), enquanto o menor será praticado em Pernambuco (R$ 89,67), enquanto que no Pará, o botijão sairá a R$ 105,24.

O novo formato de pagamento pretende evitar o uso indevido do benefício. Assim, o voucher digital só poderá ser trocado por botijões de gás em revendas autorizadas.

Para ter acesso, o titular do benefício deverá estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e apresentar documento de identificação, como o cartão do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

A expectativa do governo é alcançar 15,5 milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 50 milhões de brasileiros. O número de vales por ano dependerá do tamanho da família:

  • Famílias com 2 ou 3 pessoas: até 4 vales por ano (validade de 3 meses cada)
  • Famílias com 4 ou mais pessoas: até 6 vales por ano (validade de 2 meses cada)

Valores do vale-gás por estado

  • Acre: R$ 122,12
  • Alagoas: R$ 91,49
  • Amapá: R$ 114,17
  • Amazonas: R$ 94,89
  • Bahia: R$ 101,36
  • Ceará: R$ 102,13
  • Distrito Federal: R$ 95,52
  • Espírito Santo: R$ 93,74
  • Goiás: R$ 98,32
  • Maranhão: R$ 97,81
  • Mato Grosso: R$ 125,05
  • Mato Grosso do Sul: R$ 98,67
  • Minas Gerais: R$ 94,19
  • Pará: R$ 105,24
  • Paraíba: R$ 94,88
  • Paraná: R$ 96,00
  • Pernambuco: R$ 89,67
  • Piauí: R$ 101,56
  • Rio de Janeiro: R$ 92,12
  • Rio Grande do Norte: R$ 101,03
  • Rio Grande do Sul: R$ 93,96
  • Rondônia: R$ 108,34
  • Roraima: R$ 113,00
  • Santa Catarina: R$ 97,64
  • São Paulo: R$ 96,51
  • Sergipe: R$ 102,84
  • Tocantins: R$ 111,77

Fonte: Diário do Pará

