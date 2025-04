Novos servidores da Prefeitura tomam posse em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Profissionais assumem cargos na administração municipal e reforçam setores essenciais.

O Centro Cultural de Parauapebas foi palco de um momento marcante na manhã desta sexta-feira (04), com a posse de mais de 100 novos servidores municipais. O evento, realizado pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), reuniu autoridades do governo, vereadores, representantes religiosos, além dos empossados e seus familiares.

A nomeação contempla 76 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) aprovados no concurso de 2022, 27 professores do mesmo certame, sete professores do concurso de 2017 e um técnico de segurança do trabalho, também do concurso de 2022. Com isso, a administração municipal reforça seu compromisso com a valorização dos profissionais e a ampliação dos serviços essenciais à população.

O prefeito Aurélio Goiano celebrou a posse e destacou que essa era uma promessa de campanha cumprida. “Só gratidão a Deus, porque Deus tem sido muito bondoso para comigo. A gente levantou essa bandeira dos professores que estão esperando desde 2017, dos ACS que estão esperando desde 2022, e foi compromisso nosso. E está aí, graças a Deus, concretizando o sonho desse pessoal e cumprindo a nossa promessa de convocar os concursados. Hoje, estão mudando de vida e entrando para ser funcionário de carreira de uma das cidades mais fortes do Estado. Parabenizo todos vocês e digo: ACS e professores, conto com vocês! Vamos juntos reconstruir Parauapebas. Para mim, é uma grande honra empossá-los. Agora, vamos trabalhar!”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Anderson Moratório, reforçou o impacto positivo dessa nomeação para o município. “Este é um dia histórico para Parauapebas. A posse desses profissionais não é apenas a realização de um sonho individual, mas um avanço para toda a cidade. Com mais professores e agentes comunitários de saúde, garantimos uma educação mais qualificada e uma atenção primária mais eficaz. É um grande passo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

Os novos servidores não esconderam a emoção ao receber o termo de posse. A professora Karine Costa falou sobre os desafios até a aprovação. “A gente estuda muito, e sempre fica aquela dúvida: será que eu vou dar conta? Mas eu tenho certeza de que no final dá tudo certo.” Para Denizete Duarte, nova Agente Comunitária de Saúde, a convocação foi uma surpresa. “Pra mim, hoje é um dia muito mais do que especial. O concurso foi em 2022, e eu não tinha mais esperança. Quando saiu essa notícia de que seríamos chamados, nossa, foi muito bom! Me sinto muito bem acolhida pela gestão e pelos vereadores. Isso vai mudar minha vida para muito melhor.”

O secretário de Administração, Luiz Veloso, destacou a importância do momento. “Hoje é um dia muito especial, que marca a vida de várias pessoas. A posse dos ACS, professores e do técnico de segurança do trabalho é fundamental para que o município possa oferecer mais atendimento e qualidade de vida à população. Além disso, é um resgate de um compromisso assumido pelo governo Aurélio Goiano, especialmente com os professores que aguardam desde 2017. Todos estão de parabéns, e esperamos que essa nomeação fortaleça ainda mais os serviços municipais”.

A coordenadora da CTRH, Juliana Souza, reforçou a relevância do evento. “Os Agentes Comunitários de Saúde, os professores e o técnico de segurança do trabalho tomam posse nos concursos 001 de 2022 e 001 de 2017, concretizando um processo esperado há muito tempo”.

A secretária de Educação, Maura Paulino, destacou a importância da chegada dos novos professores para o fortalecimento da rede municipal de ensino. “A educação é a base do desenvolvimento, e investir em professores qualificados é investir no futuro de Parauapebas. Esses novos profissionais chegam para somar, trazendo conhecimento, dedicação e compromisso com a formação das nossas crianças e jovens”.

O secretário de Saúde, Marcos Vinicius, ressaltou como os novos ACS vão contribuir para melhorar o atendimento à população. “Vamos fortalecer ainda mais a atenção primária com a chegada desses novos ACS. São profissionais que vão até as casas das pessoas, garantindo que a saúde chegue à ponta. Quero agradecer ao prefeito Aurélio Goiano por honrar mais esse compromisso. Juntos, vamos reconstruir Parauapebas e melhorar a saúde da nossa cidade”.

A posse dos novos servidores reafirma o compromisso da Prefeitura de Parauapebas com a valorização do funcionalismo público e a melhoria dos serviços essenciais. Com essa nova equipe, o município segue avançando para oferecer mais qualidade de vida à população.

