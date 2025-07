Núcleo da Terra para de girar, inverte direção e efeitos já são sentidos por humanos, sugere estudo

Estudo revela que o núcleo da Terra pode ter parado de girar. Saiba como isso afeta o planeta| Foto:Freepik

Núcleo da Terra para de girar e inverte rotação: entenda os impactos no campo magnético e no clima

Pesquisadores da Universidade de Pequim analisaram dados sísmicos de terremotos entre 1990 e 2021. Eles descobriram que o núcleo interno da Terra pode ter desacelerado, parado e até invertido sua rotação.

Até 2009, o núcleo girava mais rápido que a superfície terrestre. Após esse período, a rotação começou a desacelerar e pode ter parado temporariamente.

Por que o núcleo da Terra muda de rotação?

O núcleo da Terra é uma esfera sólida de ferro e níquel, cercada por um núcleo externo líquido. Sua rotação é influenciada pelo campo magnético e interações gravitacionais com o manto terrestre.

Segundo o estudo publicado na Nature Geoscience, variações nesse equilíbrio podem levar a oscilações na rotação do núcleo ao longo das décadas. Esse fenômeno já ocorreu na década de 1970, sugerindo um ciclo de 70 anos.

Quais são os impactos na superfície?

Embora os efeitos diretos sejam sutis, a inversão da rotação do núcleo pode influenciar o campo magnético da Terra. Esse campo protege o planeta da radiação solar e é essencial para sistemas de navegação e comunicação.

Além disso, mudanças na interação entre o núcleo e o manto podem afetar atividades sísmicas e a movimentação das placas tectônicas, impactando a dinâmica terrestre.

Como isso afeta o clima e a duração dos dias?

Variações na rotação do núcleo podem alterar o comprimento dos dias na Terra, com mudanças na ordem de milissegundos. Essas pequenas oscilações podem influenciar processos climáticos a longo prazo.

Os cientistas ainda investigam como essas mudanças podem afetar o clima global e a estabilidade do planeta.

O que os dados sísmicos revelam?

Os pesquisadores compararam o tempo de propagação das ondas sísmicas que atravessam o núcleo da Terra. Os resultados mostram que a rotação do núcleo desacelerou e pode ter parado temporariamente.

Essa descoberta sugere que o fenômeno é cíclico e já ocorreu no passado, como na década de 1970.

Por que isso é importante?

Entender a rotação do núcleo da Terra é crucial para prever mudanças no campo magnético, no clima e na atividade sísmica. Esses fatores têm impacto direto na vida na superfície.

Os estudos ajudam a compreender melhor a dinâmica interna do planeta e seus efeitos no meio ambiente.

Fonte: gazetasp.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/07:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...