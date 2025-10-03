Número de brasileiros deportados dos EUA atinge maior patamar em 2025 e chega a 2,2 mil

Passaporte brasileiro. — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar já registrado desde 2020, início da série histórica. Conforme dados da Polícia Federal, só neste ano, 2.268 imigrantes do Brasil foram retirados do território norte-americano por decisão do governo Trump.

O recorde foi alcançado com o voo que trouxe 110 passageiros na última quarta-feira, ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de BH.

Ainda conforme a PF, a soma de deportados para o Brasil de janeiro a 1° de outubro de 2025 já é 37% maior que o número do total registrado ao longo de todo o ano 2024. Desde janeiro, foram 24 voos dos EUA para o Brasil de deportação, sendo que um desses voos decolou ainda durante o governo de Joe Biden.

Já os outros 23 partiram no governo de Donald Trump, que tomou posse em 20 de janeiro. A expectativa é que outros 12 voos cheguem aqui no Brasil até o fim deste ano.

Vale que as deportações em voos coletivos começaram em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Na época, o governo brasileiro voltou a autorizar o pouso dessas aeronaves, o que não acontecia desde 2006.

Pelas regras americanas, estrangeiros podem ser expulsos por entrada irregular, desrespeito às leis migratórias, envolvimento em crimes ou situações consideradas ameaça à segurança pública. Normalmente, o processo começa com uma prisão e segue sob responsabilidade do Serviço de Imigração e Alfândega.

