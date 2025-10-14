Número de casos de intoxicação por metanol no Brasil sobe para 32

Metanol — Foto: Adobe Stock | O total de notificações chegou a 213, sendo 181 casos ainda em investigação e 320 descartados — 71 a mais do que na última atualização.

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 32, segundo atualização da Sala de Situação do Ministério da Saúde, divulgada nesta segunda-feira. Na sexta-feira, eram 29 confirmações. O total de notificações chegou a 213, sendo 181 casos ainda em investigação e 320 descartados — 71 a mais do que na última atualização.

Foram 28 intoxicações confirmadas registradas em São Paulo, 3 no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. O número de mortes confirmadas permanece em cinco, todas em São Paulo. Outros nove óbitos estão em investigação, com ocorrências em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ceará e no próprio estado de SP. Entre os casos suspeitos, São Paulo concentra 100 notificações, seguido por Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

O ministério informou ainda que dois registros de Pernambuco foram atualizados: um transferido para Maceió, em Alagoas e outro para São Paulo, capital. As atualizações sobre o avanço dos casos continuam sendo divulgadas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

