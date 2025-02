Números de colisões de veículos contra postes aumentam 15% no Pará

Aumentam os acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes no Pará — Foto: Divulgação/Equatorial Pará

Aumento ocorreu ao longo de 2024, segundo um levantamento realizado pela concessionária de energia. As cidades com maior número de registros foram Belém, Santarém e Marabá.

Uma pesquisa realizada pela concessionária de energia do Pará revelou um aumento nos acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes ao longo de 2024. De acordo com os dados, as cidades que mais registraram esses casos foram Belém, Santarém e Marabá.

O levantamento mostra um aumento nos registros de acidentes de 15% de 2023 para 2024. Em 2023, foram 1.868 acidentes envolvendo veículos e postes. Em 2024 foram registrados 296 casos a mais com 2.164 acidentes. Os números têm gerado preocupação para a concessionária de energia.

Os três municípios com maior número de colisões no ano passado foram Belém, com 105 registros; Santarém, com 95 e Marabá, com 79.

Além disso, outras cidades também apresentaram números preocupantes, como Redenção, com 78 acidentes, Altamira com 65, e Parauapebas que registrou 64 colisões.

A pesquisa realizada pela distribuidora ainda destaca os riscos desses incidentes, que não apenas comprometem a segurança dos cidadãos, mas também afetam a estabilidade do fornecimento de energia elétrica.

Quais são os fatores ?

Os acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes de energia podem ser causados por diversos fatores, como excesso de velocidade, condições precárias das vias, embriaguez ao volante, sonolência do motorista, falhas mecânicas e até o uso de celular enquanto dirige.

Esses elementos aumentam significativamente o risco de acidentes graves, colocando em risco a segurança tanto dos condutores quanto dos passageiros.

Conforme as informações da concessionária de energia, os números precisam de atenção pois preocupam a empresa, que tem intensificado os alertas sobre os perigos que esses acidentes representam não apenas para as vítimas, mas também para a rede elétrica.

Além dos ferimentos graves e casos fatais, essas colisões podem resultar em quedas no fornecimento de energia, afetando tanto residências quanto comércios, e gerando transtornos para a comunidade.

Orientações de segurança

Quando ocorrer a batida de um veículo contra um poste e a rede elétrica for danificada, algumas medidas de segurança devem ser seguidas a fim de evitar danos maiores.

Entre as medidas estão, não se aproximar de fios e cabos partidos ou caídos e não tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica

Em caso de ocorrências dessa natureza, que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de Atendimento da Equatorial Pará, através do 0800 091 0196, e informar o local com ponto de referência.

É importante ressaltar também que, caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo caia e permaneça sobre ele, deve-se acionar e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Além disso, é preciso permanecer dentro do veículo e não pegar na parte metálica, já que pode ocorrer condução de corrente através dos pneus.

