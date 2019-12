O amor de mãe fez a costureira Maria de Fátima criar vakinha na internet para realizar sonho do filho

(Foto:Arquivo Pessoal)- Alisson Romão, de 17 anos, quer seguir a carreira profissional de jogador de futebol

A nova novela da Rede Globo, Amor de Mãe, está contando histórias de um sentimento universal: o amor de mãe aos filhos. Regina Casé, Tais Araújo e Adriana Esteves interpretam mulheres que se assemelham a muitas brasileiras que sonham ver a felicidade dos seus filhos. Esse é o caso da costureira Maria de Fátima Romão, de 51 anos, que lançou uma vakinha online para ajudar o filho Alisson Romão, de 17 anos, a seguir a carreira profissional de jogador de futebol.

Alisson pode ter até um sonho parecido com o de tantos outros meninos que querem mudar de vida por meio do futebol. Mas, no caso dele, o esporte o salvou não só uma vez. O contato mais intenso se deu após uma agressão que sofreu do próprio pai. A mãe Maria, sozinha, segurou as pontas com o que ganha fazendo costuras de roupa por encomenda. Ela investiu o que podia nos estudos e na prática de esportes para o filho. “Depois da agressão eu só reforcei esse sonho dele. Coloquei em várias escolinhas de futebol. A semana toda ele treinava. Ele treinou durante cinco anos com Paulo Mata, que foi um grande jogador do Bahia, quem também me incentivou muito a encaminhar Alisson por esse caminho”, relembra.

A desistência quase bateu na porta e foi aí que a mãe ficou mais aflita. Com o avanço da idade e sem engatar de fato, Alisson desenvolveu um princípio de depressão. E, mais uma vez, o futebol o ajudou. Com apoio de amigos, Maria conseguiu o pagamento da primeira mensalidade em uma escola de futebol de referência, a Next Academy – onde alunos com bons rendimentos são encaminhados para times grandes nacionais e internacionais. O brilho no olho do jovem voltou, mas a falta de dinheiro novamente se fez presente. Maria de Fátima seguiu acreditando no talento e força de vontade do filho, que para ela sempre foi motivo de alegria.

Com a primeira mensalidade paga, Alisson precisará investir agora em materiais como chuteira, uniformes, acompanhamento profissional e alimentação adequada para começar as aulas. Tudo isso está incluso no valor estipulado para a vakinha. Os gastos são relativos ao período de um ano, tempo em que Alisson estará na escola de futebol. As doações podem ser feitas clicando aqui.

“Pedimos, principalmente, orações, pois só em Deus tudo é possível. Além do financeiro, que se faz necessário, ele precisa também de um nutricionista para elaborar um cardápio específico para atletas e uma academia com instrutor para acompanhá-lo nos exercícios”, reforça a mãe.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

