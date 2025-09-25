O “Caribe” brasileiro que não tem mar e foi eleito o mais bonito do país

Alter do Chão, no coração da Amazônia, foi eleita a praia mais bonita do Brasil pelo jornal The Guardian. (Foto: banco de imagens)

Conheça a deslumbrante vila de Alter do Chão, no Pará, eleita a praia mais bonita do Brasil e a porta de entrada para a Amazônia.

No coração da Amazônia, uma vila à beira do Rio Tapajós esconde um tesouro natural que vem encantando turistas do mundo inteiro.

Alter do Chão, em Santarém, no Pará, foi apontada pelo jornal britânico The Guardian como “a praia mais bonita do Brasil”, superando até mesmo a famosa Fernando de Noronha. Esse reconhecimento colocou o local no radar de viajantes que buscam paisagens intocadas e experiências autênticas.

O cenário é surreal: bancos de areia branca se espalham pelas margens do Rio Tapajós e Arapiuns, formando ilhas de areia que se fundem com a água em tons de azul e verde.

A paisagem combina rios cristalinos, florestas densas, fauna diversa e tudo isso a poucos passos de uma pequena vila de 6 mil habitantes. A beleza do lugar é uma experiência que se transforma com o ritmo da natureza.

A melhor experiência em Alter do Chão depende da época do ano em que você viaja. O “verão amazônico”, que acontece entre agosto e dezembro, é a estação ideal para quem busca praias de rio, banhos refrescantes e passeios de barco.

Já entre janeiro e julho, no “inverno amazônico”, o volume das águas sobe, e a paisagem muda completamente. Os rios invadem a floresta, criando igarapés e lagos alagados, perfeitos para quem gosta de contato direto com a vida selvagem.

Quando ir a Alter do Chão

A experiência de visitar Alter do Chão muda completamente dependendo da estação. De agosto a dezembro, o período de seca forma as famosas praias de areia branca, ideais para banhos de sol e relaxar à beira do rio. É o momento de desfrutar das ilhas de areia que surgem no Rio Tapajós.

Por outro lado, entre janeiro e julho, as águas sobem, o que é perfeito para explorar a floresta alagada e ver a vida selvagem de perto em canoas e barcos menores.

Como chegar em Alter do Chão

Chegar em Alter do Chão é mais fácil do que parece. A vila está a apenas 34 km do aeroporto de Santarém, que recebe voos das principais capitais brasileiras, como Belém, Manaus e Brasília.

O acesso também pode ser feito por embarcações que navegam pelo Rio Amazonas, uma opção para quem busca uma viagem mais longa e imersiva pela região.

O que fazer em Alter do Chão

A vila oferece uma variedade de opções para os turistas. Você pode se hospedar em pousadas charmosas, simples ou luxuosas e provar a culinária local nos restaurantes. Os barqueiros nativos, que conhecem a região como a palma da mão, levam os turistas para praias isoladas e ilhas desertas.

Esses guias são especialistas em encontrar os melhores pontos para ver o pôr do sol, um espetáculo de cores que fecha o dia na Amazônia.

Tradições culturais e festivais

Além das paisagens, Alter do Chão mantém tradições culturais vibrantes. A Festa do Sairé e o Festival dos Botos, que acontecem em setembro, são eventos que atraem visitantes do Brasil inteiro.

As cerimônias misturam folclore, religião e manifestações artísticas, mostrando a riqueza cultural da Amazônia e tornando a experiência do turista ainda mais completa. O local combina natureza exuberante, águas tranquilas e experiências autênticas, tornando-se um destino singular e inesquecível.

