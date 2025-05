O estado de saúde de Marrone, dupla de Bruno, após queda de palco chocante

O cantor Marrone (Instagram/Reprodução)

O cantor sertanejo Marrone, que forma dupla com Bruno, despencou de um palco enquanto se despedia do público em show no Centro Cultural Oscar Niemeyer de Goiânia no último sábado, 10 de maio. Até o momento, o artista segue sob supervisão médica e não tem previsão de alta, sendo assim incapaz de cumprir a agenda de shows.

Isso significa que ele não comparecerá ao show desta segunda-feira, 12, e que Bruno cantará sozinho. Nas redes sociais, o parceiro de trabalho de Marrone tranquilizou fãs. “Está tudo certo, graças a Deus. Ele caiu do palco e quase me matou do coração, mas só deu uns pontinhos na testa”, brincou Bruno.

Na ocasião do acidente, a dupla apresentava a turnê Inevitável – A Festa, na qual se apresenta junto aos músicos Dino Fonseca e Enzo Rabelo.

Apenas em maio, Bruno e Marrone fariam mais nove shows juntos. Após a queda, Marrone foi atendido por paramédicos e levado ao Hospital Albert Einstein da capital de Goiás, onde tratou um corte próximo ao supercílio e outro na mão esquerda.

Segundo a assessoria, o motivo para o infortúnio foi um simples piso em falso, capturado em vídeos feitos por fãs presentes no evento. O Corpo de Bombeiros não foi convocado e a equipe do espetáculo cercou Marrone enquanto aguardava a chegada da ambulância. Enquanto isso, o público chegou a entoar o nome do sertanejo.

Marrone permanece no hospital apenas para observação, fora de estado grave, mas ainda não tem retorno para os palcos previstos.

