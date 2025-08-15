‘O meu chão caiu’, diz mãe que recebeu mensagens de madrasta ameaçando jogar criança pela janela em MG; ouça o áudio
Madrasta ameaça jogar enteada pela janela em Pouso Alegre — Foto: Reprodução EPTV
O caso aconteceu em março, mas os áudios foram divulgados pela mãe da criança neste mês em Pouso Alegre.
A mãe da menina de 7 anos que recebeu áudios da madrasta com ofensas e ameaçando jogar a criança pela janela relatou momentos de desespero em Pouso Alegre (MG). De acordo com a mãe da menina, Luciana Dias, as mensagens foram enviadas por áudio de visualização única pelo WhatsApp.
“O meu chão caiu. Eu caí na rua, comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu só pensava em buscar minha filha na escola porque eu fiquei com muito medo dela ir buscar, porque a minha filha estudava numa escola perto da casa dela”, disse.
O caso aconteceu em março, mas os áudios foram divulgados pela mãe da criança neste mês. Nas falas atribuídas à madrasta Graziele Silva Bertelli, a suspeita afirma que vai matar a menina e ainda irá chorar no velório:
– “Ela é chata, insuportável. Eu tenho vontade sabe de quê? De jogar ela da janela.”
– Cuidado, tá? Senão sai na Tribuna [jornal local], a garotinha caiu da janela (risos). Ai, ai, a garotinha caiu da janela. E eu ainda vou chorar lá no velório dela.”
– “Depois eu vou virar para você e falar assim, ó: ‘Eu que matei, matei sua filhinha, seu tesouro’. Menina feia, nojenta, mimada, credo!”
– “Eu vou mandar esse áudio em visualização única, sabe por quê? Porque vamos ver quem é a louca.”
Conversa começou com reclamações
A conversa teria começado com reclamações sobre a menina, passando depois para ofensas a ela e depois para as ameaças à criança.
“Ela me mandou uma mensagem escrita, falando que ia falar algumas coisas sobre a minha filha, só que não era para eu não levar a mal. Ela começou a falar que a minha filha era mimada, que pedia coisas demais para o pai dela, que era para parar de pedir porque o pai dela não era rico, que ela fazia birra, que fazia drama e que a situação estava ficando insuportável e ela não estava tendo paciência mais”, contou.
A mãe disse que tentou falar com o pai da criança sem sucesso antes de responder à madrasta.
“Eu respondi para ela que as coisas relacionadas à minha filha só cabiam a mim e ao pai dela, que ela não era nada dela. Aí passou horas, ela me mandou uma mensagem escrita pedindo desculpa e passou dois minutos, ela começou com os áudios de visualização única. Só que até então ela estava só me ofendendo, falando que eu era feia, que eu era gorda, falando sobre mim.”
Mãe fala sobre ameaças de madrasta por áudio em Pouso Alegre (MG) — Foto: Reprodução EPTV
Medida protetiva
Por sugestão de uma amiga, ela resolveu gravar os áudios e, ao abrir novas mensagens que chegaram, se deparou com as ameaças à filha e, por isso, procurou a polícia e solicitou uma medida protetiva.
A Justiça então concedeu a medida que proíbe o pai de levar a criança próximo da madrasta.
De acordo com a Polícia Civil, as pessoas envolvidas no caso estão sendo ouvidas e material de áudio e outros elementos estão sendo analisados.
Caso repercute nas redes sociais
Após a divulgação dos áudios pela mãe da menina, o caso tem repercutido nas redes sociais.
A vereadora de São Paulo, Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe da menina Isabella Nardoni, que foi morta em 2008, postou um vídeo revoltada com o caso (veja vídeo abaixo).
“Você mandar um áudio desses para uma mãe é uma crueldade e ter autoridades que não acreditam nesse áudio e que vão permitir que essa criança continue tendo acesso com essa pessoa é pedir para que ela vire estatística”, afirmou.
Fonte: g1
