O Pará é a nossa pátria, é o nosso país, diz Helder Barbalho em evento

Foto:Reprodução | O governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou em suas redes sociais o trecho de um forte discurso em resposta a críticas tecidas por pessoas de fora do Pará.

Helder destacou a identidade regional e a valorização da autonomia do estado, : “O Pará é a nossa pátria, é o nosso país.” A fala foi proferida durante um evento público realizado em Capanema, e repercutiu intensamente entre lideranças políticas e sociais do estado.

Durante o pronunciamento, Helder Barbalho fez duras críticas a setores e figuras de fora da região Norte que, segundo ele, opinam sobre o Pará sem conhecer sua realidade.

“O mundo tá olhando para nós a tal nível que eu vou começar a colocar uma árvore de pimenta onde tiver uma bandeira do Pará. Porque vão botar olho gordo no Pará em outro lugar. Tão tudo com inveja. Aí o cara que nem conhece o Pará dá teco aqui. Quem tem que falar de nós é quem já fez por aqui.

A declaração ocorre em um momento em que o Pará tem se destacado nacionalmente por sua relevância ambiental, econômica e política. O estado é protagonista devido a COP-30, que será realizada em Belém em 2025. “Não vou deixar falarem mal do Pará. A gente tem que ter orgulho de ser paraense. Não adianta secar o Pará. Enquanto vocês ficam se remoendo, a estrela do Pará vai crescendo.”

Fonte:gazetacarajas /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/07:04:54

