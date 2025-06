O Pará terá 12 novos peritos médicos nas Agências da Previdência Social

Foto: Reprodução | O resultado do concurso público foi divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Ministério da Previdência Social. Ação será essencial para enfrentar fila do INSS.

O resultado do concurso para perito médico federal foi divulgado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 23 de junho. A lista traz 768 candidatos classificados – destes, 250 estão aprovados para atuar em todas as regiões do Brasil. A Região Norte vai receber 42 novos profissionais – e o Pará terá 12 vagas, o que aumentará em 12% a capacidade operacional da perícia no estado.

A distribuição de vagas por estado foi feita de acordo com a demanda, considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica e a localização estratégica para a realização dos atendimentos. A previsão é que, até 15 de agosto, todos os aprovados entrem em exercício nas Agências da Previdência Social (APS), após passarem por um período de treinamento.

Os candidatos aprovados terão agora um prazo de cinco dias para escolher a cidade onde irão trabalhar – enumerando sua ordem de preferência dentre as unidades de loteação. As preferências serão atendidas conforme a classificação no concurso. Os passos seguintes são a nomeação, que ocorrerá após a definição das cidades dos aprovados, e a posse.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse estar confiante nos resultados que virão com a convocação dos novos servidores. “Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera para a realização de uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito esperada e vai melhorar bastante o atendimento na ponta aos nossos seguros”, declarou o ministro, lembrando que o concurso para esta carreira não foi realizado há quase 15 anos.

Além das 250 vagas preenchidas neste primeiro momento, o governo federal deve autorizar nos próximos dias a nomeação de mais 250 nomes do cadastro reserva, somando 500 peritos médicos. Quase 14 mil candidatos participaram do concurso, realizado no dia 16 de fevereiro pelo Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.

Confira abaixo a distribuição das vagas nos municípios do Pará:

Quantidade de Novos Peritos por Município UF Estados Atendidos Municípios Atendidos Quantidade de Novos Peritos PA Pára Altamira 2 PA Pára Bragança 2 PA Pára Breves 2 PA Pára Itaituba 2 PA Pára Parauapebas 2 PA Pára Santarém 2

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

