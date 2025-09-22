O que aconteceu com Gabrielly Moreira? Rainha da Cavalgada de 16 anos foi encontrada morta

Gabrielly Moreira, a Rainha da CavalgadaGabrielly Moreira, a Rainha da Cavalgada, foi encontrada morta aos 16 anos em uma casa em construção – Foto: @gaby.1ms/Instagram/ND

Jovem de 16 anos era modelo, estudava no ensino médio e já havia desfilado em Fortaleza e Quixadá; Gabrielly Moreira foi encontrada morta em Pedra Branca, no interior do Ceará

A morte da estudante Gabrielly Moreira, de 16 anos, causou comoção em Pedra Branca, no interior do Ceará. A jovem, que já atuava como modelo e havia sido coroada Rainha da Cavalgada do município, foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (19), em uma casa em construção. Ela havia saído na noite anterior para um bar com amigos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte nem sobre como Gabrielly chegou até o local. Segundo os amigos que a acompanharam, ela teria passado mal.

Já a família afirmou que, ao encontrar a filha, os pais notaram escoriações no rosto e nas mãos, hematomas e um afundamento na cabeça. A polícia investiga o caso.

Quem era Gabrielly Moreira, a Rainha da Cavalgada

Gabrielly Moreira estudava no ensino médio e já havia desfilado em eventos em Fortaleza e Quixadá. Reconhecida por sua simpatia, conquistou o título de Rainha da Cavalgada dos Vaqueiros na última edição do tradicional evento de Pedra Branca, além de já ter sido Princesa da Cavalgada em edições anteriores. Atualmente, fazia um curso de cortes de cabelos masculinos.

O que aconteceu Gabrielly Moreira e como ela foi encontrada?

De acordo com os pais, a Rainha da Cavalgada saiu na noite de quinta-feira (18) acompanhada de uma jovem de 18 anos e dois adolescentes. Durante a madrugada, os colegas avisaram os pais da jovem que ela teria se sentido mal.

Quando a mãe e o padrasto chegaram ao local informado, encontraram Gabrielly Moreira já sem vida, em uma casa em construção com entrada improvisada por pallets derrubados.

O padrasto, Hércules Sales, disse que a relação de Gabrielly com o grupo de amigos com quem ela estava no momento em que morreu era recente. A jovem foi vista saindo do bar acompanhada por eles e seguindo em direção à casa em construção.

Segundo o UOL, uma jovem de 18 anos, amiga de Gabrielly, contou à família que a adolescente teria passado mal enquanto estava com o grupo e acabou morrendo logo depois. No entanto, o padrasto, Hércules Sales, afirma que Gabrielly não tinha nenhuma doença pré-existente. Além disso, ele diz que a própria amiga teria dado versões diferentes do que aconteceu.

Em um dos relatos, ela disse ter ouvido uma discussão entre Gabrielly e um dos rapazes, seguida de um barulho forte. Ao verificar, encontrou a jovem supostamente “passando mal”. Já em outra versão, afirmou que a adolescente teria tropeçado e caído.

“A moça muda a versão direto. Cada pessoa que vai falar com ela, ela muda a versão. É uma história totalmente diferente da outra”, afirma Hércules.

Repercussão

A morte da Rainha da Cavalgada gerou grande comoção na cidade. A Escola de Ensino Médio Elza Gomes Martins, onde ela estudava, divulgou nota destacando a alegria e dedicação da estudante: “Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola”.

A Prefeitura de Pedra Branca também se manifestou, lembrando o carisma da jovem nas cavalgadas e afirmando que sua presença “foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação, tornando-se um exemplo para a juventude e para toda a comunidade”.

A SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) informou que a Guarda Municipal de Pedra Branca e a Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) estiveram no local. O caso da morte da Rainha da Cavalgada segue sob investigação.

Fonte: Carolina Sott, Florianópolis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/17:20:22

