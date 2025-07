O que disse à polícia a mulher agredida com 61 socos por ex-atleta

Ex-jogador de basquete Igor Cabral agrediu a namorada com mais de 60 socos (Redes sociais/Reprodução)

Juliana dos Santos teve rosto desfigurado pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral e só conseguiu prestar depoimento dois dias após agressão

Antes de agredir a namorada com 61 socos em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 26, o ex-jogador de basquete profissional Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, teria ouvido que ela pensava em se matar e que a teria incentivado em relação a isso, segundo relato feito pela delegada Victoria Lisboa, especializada em atendimento à mulher, que investiga o caso.

“Ela disse que conversava com ele sobre a possibilidade de se matar, e ele a incentivava a tomar essa atitude”, afirmou a delegada a jornalistas após ouvir o primeiro depoimento da vítima. “O grau de violência psicológica que ela estava sofrendo era, realmente, muito grande”, completou.

Ainda de acordo com a delegada, a vítima, que enfrentava um “momento de psicológico abalado” quando pensou em suicídio, disse que já havia sido agredida antes pelo namorado, com um empurrão, mas que, apesar disso, nunca havia procurado a polícia. Ela só conseguiu prestar depoimento na noite da segunda-feira, 28, por causa da gravidade das lesões provocados pelo agressor. O exame de corpo delito será feito nos próximos dias.

O espancamento de Igor Cabral a Juliana Garcia dos Santos, 35, com 61 socos na face, ocorreu dentro do elevador de um condomínio do bairro nobre Ponta Negra e foi registrado pela câmera de segurança do equipamento (veja abaixo). Ela saiu do local com o rosto desfigurado, com muito sangue, e foi socorrida por vizinhos. VEJA tenta verificar o estado de saúde dela nesta terça-feira, 29.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar no mesmo dia e teve a prisão convertida em preventiva (permanecendo preso), com o objetivo de ajudar nas investigações e impedir uma eventual fuga. Igor Cabral também foi autuado por tentativa de homicídio e deve ser indiciado à Justiça pelo mesmo crime.

Contexto do crime

Igor Cabral e Juliana dos Santos estavam em um churrasco com amigos quando ele quis ver o celular dela. Ela mostrou as mensagens e disse à polícia que não tinha nada de mais nelas, mas que, mesmo assim, ele ficou com ciúmes e começou a discutir.

Ele foi até o apartamento dela para pegar os objetos dele e ir embora do churrasco, mas Juliana foi atrás dele para tentar conversar com ele. Nesse momento, Igor entrou no elevador e mandou ela sair do equipamento. “Ela, justamente, já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que, no corredor, não havia câmeras, permaneceu dentro do elevador. Foi aí que ele a agrediu”, relatou a delegada.

Quem é Igor Cabral

Cabral foi atleta profissional da seleção brasileira de basquete. Ele chegou a participar de disputas internacionais, incluindo campeonatos mundiais, chegando a aparecer nos registros da Liga Nacional de Basquete e dos Jogos Olímpicos. Ao pesquisar pelo nome dele nas redes sociais, não é mais possível encontrar nenhum perfil pessoal dele, mas apenas a forte repercussão do caso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte afirmou que está investigando o caso para elucidar as circunstâncias do crime. A Delegacia da Mulher colhe depoimentos e reúne elementos técnicos para subsidiar os próximos passos, de um possível indiciamento e uma acusação criminal.

