O que se sabe e o que falta saber sobre queda de balão que causou 8 mortes em Praia Grande (SC)

Da esquerda para a direita: Leane Elizabeth Herrmann, Leise Herrmann Parizotto, Leandro Luzzi, Fabio Luiz Izycki, Juliane Jacinta Sawicki, Everaldo da Rocha, Janaina Moreira Soares da Rocha e Andrei Gabriel de Melo — Foto: Reprodução

Veículo que transportava 21 pessoas caiu pouco mais de 4 minutos após decolar na manhã de sábado (21). Piloto e testemunhas foram ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o acidente.

Autoridades de Santa Catarina e órgãos de segurança aérea brasileira apuram o que aconteceu no voo do balão que incendiou e despencou com 21 pessoas a bordo em Praia Grande (SC) no sábado (21). Entre os oito mortos, quatro se jogaram do balão em chamas a cerca de 45 metros de altura, e outros quatro morreram carbonizados.

Cinco dos 13 sobreviventes se feriram, receberam atendimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima e já tiveram alta. Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso:

Quando o incêndio aconteceu?

Quantas pessoas morreram e quantas sobreviveram?

Quem são os mortos?

Qual foi a dinâmica do acidente?

Quanto tempo o voo do balão demorou?

Qual era a capacidade do balão?

O que causou o incêndio?

O extintor de incêndio funcionou?

Como eram as condições climáticas no local?

Quando e onde o incêndio aconteceu?

O incêndio aconteceu no início da manhã de sábado. A estrutura decolou perto das 7h, segundo os socorristas que atenderam o caso, no bairro Cachoeira. Os socorristas foram acionados às 8h18. O cesto de balão foi encontrado, em chamas, na lateral da via PRG-411, em um barranco, próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Quantas pessoas morreram e quantas sobreviveram?

Entre os oito mortos, quatro se jogaram do balão em chamas a cerca de 45 metros de altura, e outros quatro morreram carbonizados. Cinco dos 13 sobreviventes se feriram, receberam atendimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima e já tiveram alta.

Quem são os mortos?

Leandro Luzzi, de 33 anos

Leane Elizabeth Herrmann, de 70 anos

Leise Herrmann Parizotto

Janaina Moreira Soares da Rocha, 46 anos

Everaldo da Rocha, de 53 anos

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki, de 36 anos

Andrei Gabriel de Melo

O que disse a empresa responsável pelo balão?

Em nota, a Sobrevoar disse que suspendeu as atividades e o piloto tentou salvar todos a bordo:

“Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores. Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui amplo experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia”.

Qual foi a dinâmica do acidente?

As informações sobre como foram decolagem e queda são da Polícia Civil com base nos depoimentos de seis sobreviventes, entre eles, o piloto do balão. As autoridades seguem apurando outros detalhes e aguardando perícias sobre o caso. Leia:

Balão subiu perto das 7h com 21 pessoas e logo no início do passeio começou a incendiar;

Extintor que estava dentro do cesto do balão não funcionou, segundo a polícia a partir do depoimento do piloto;

Balão passou a descer e, quando estava perto do solo, 13 sobreviventes pularam, entre eles o piloto;

Mais leve, a estrutura voltou a subir. Quatro dos mortos pularam a uma altura de cerca de 45 metros;

Chamas aumentaram e o cesto, com outras quatro vítimas, despencou. Elas morreram carbonizadas;

Às 8h18 os bombeiros foram chamados.

Quanto tempo o voo do balão demorou?

O voo teve duração de quatro minutos. Conforme o anúncio da empresa responsável, no entanto, o passeio teria duração de 45 minutos.

Qual era a capacidade do balão?

O balão tinha capacidade para carregar até 27 pessoas ou 2.870 quilos.

A empresa operava desde setembro de 2024 e tinha autorização da prefeitura para funcionar.

O que causou o incêndio?

Segundo o piloto, as chamas começaram por conta de um maçarico que estava no cesto. O equipamento, segundo o agente responsável pela delegacia da cidade, Tiago Luiz Lemos, é usado para iniciar a chama nos balões.

“Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo e pegando fogo no cesto”, disse o investigador.

A Polícia Científica e outros órgãos de segurança foram até o local para fazer uma perícia e laudos sobre o incidente e confirmar o que aconteceu. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha.

Neste domingo (22), o advogado do piloto afirmou que as causas do acidente só poderão ser confirmadas por meio de perícia. O defensor Clóvis Rogério também não confirmou as informações sobre a causa do incêndio.

O extintor de incêndio funcionou?

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, falou sobre o incêndio:

“Segundo o que foi identificado, o extintor não funcionou e aí, não foi possível apagar. O balão, então, ele sobe um pouco, vai até o solo. Um conjunto de pessoas, que são 13, conseguem sair nesse primeiro momento. O balão acaba ficando leve em razão da saída dessas pessoas e aí ele sobe novamente”, explicou Gabriel.

Como eram as condições climáticas no local?

Fazia sol na região no momento do acidente, mas o delegado-geral afirmou que havia previsão de instabilidade. A polícia vai apurar se as condições climáticas podem ter contribuído para o incêndio e queda.

Balão pega fogo no ar, cai e deixa mortos em Santa Catarina

