O que seu cocô diz sobre você: conheça os sinais que seu intestino envia

Aparência das fezes revelar muito sobre o funcionamento do seu intestino – e da sua saúde como um todo, alertam especialistas

Pode parecer nojento, mas prestar atenção nas suas fezes pode salvar sua vida. O formato, a cor e a consistência do cocô revelam desde uma alimentação desregulada até sinais de câncer.

Segundo a Escala de Bristol, uma ferramenta desenvolvida por médicos britânicos, o “cocô ideal” tem formato de salsicha, superfície lisa ou levemente rachada, e sai sem esforço. Isso indica um bom trânsito intestinal e equilíbrio entre fibras, hidratação e hábitos saudáveis.

Já fezes duras, em bolinhas ou muito líquidas podem apontar constipação, má absorção de nutrientes, intolerâncias alimentares ou até doenças intestinais mais graves.

Fezes muito duras ou em pedaços secos: podem indicar prisão de ventre crônica, falta de fibras ou sedentarismo.

Fezes pastosas ou diarreia frequente: podem ser sinais de infecções, síndrome do intestino irritável ou intolerâncias alimentares.

Fezes muito finas (como fita): podem sugerir obstrução intestinal — e até tumores.

Presença de sangue, cor muito escura ou amarelada são sinais de alerta. Ela pode indicar desde hemorroidas até problemas no fígado, vesícula ou sistema digestivo superior.

Especialistas lembram que o intestino é conhecido como “segundo cérebro” por estar diretamente conectado ao sistema nervoso. Estresse, ansiedade, mudanças hormonais e noites mal dormidas podem interferir na digestão e refletir nas fezes.

Como ter fezes saudáveis?

Coma mais fibras (frutas, verduras, grãos integrais)

Beba bastante água ao longo do dia

Mexa-se: atividade física regular melhora o funcionamento intestinal

Consulte um médico se notar mudanças persistentes

