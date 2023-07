O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil!

São Paulo elimina Palmeiras de novo e vai à semi da Copa do Brasil – (Foto:ESPN/Francisco De Laurentiis)

São Paulo supera gol espírita, cala Allianz Parque lotado com virada, elimina Palmeiras de novo e vai à semi da Copa do Brasil

Tricolor venceu por 2 a 1

Nesta quinta-feira (13), o Tricolor saiu atrás, mas buscou uma grande vitória de virada por 2 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque lotado por 41.451 torcedores, e avançou com 3 a 1 no placar agregado, já que ganhou a ida no Morumbi por 1 a 0.

Este é o 2º ano seguido que a equipe do Morumbi elimina o rival alviverde na competição da CBF – no ano passado, foi nas oitavas de final, com um triunfo nos pênaltis também no Allianz.

Na semifinal, o time comandado por Dorival Júnior enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e América-MG, que jogam neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A outra semi já está definida: Flamengo e Grêmio medirão forças após eliminarem Athletico-PR e Bahia nas quartas, respectivamente.

No 1º tempo, o Verdão começou melhor e teve uma grande chance para abrir o placar em cabeçada de Rony, que passou muito perto da trave.

O Tricolor, porém, respondeu bem com Caio Paulista e Wellington Rato, que desperdiçaram ótimas oportunidades na frente de Weverton.

Aos 34, o gol palestrino saiu em um lance peculiar: Piquerez foi tentar cruzamento, a bola pegou efeito na direção do gol e Rafael praticamente empurrou para dentro.

Antes do final da 1ª etapa, o clube visitante teve mais uma boa chegada com Wellington Rato, mas Raphael Veiga se atirou na frente da bola e salvou o Verdão.

No 2º tempo, o São Paulo voltou muito bem e demorou apenas três minutos para empatar o placar.

Após Mayke errar afastada, Luciano achou um bolão para Caio Paulista, que ganhou do marcador e desta vez não perdoou: bateu por baixo de Weverton e estufou as redes.

O Tricolor seguiu superior e chegou até a fazer 2 a 1 em cabeçada de Calleri. No entanto, o árbitro Anderson Daronco viu empurrão de Diego Costa em Zé Rafael no lance e marcou falta, anulando a jogada.

Na sequência, o VAR chamou o juiz para rever o lance. Ele analisou a jogada por minutos no monitor, mas, no fim das contas, manteve sua decisão e não validou o tento.

Com sua equipe muito mal em campo, Abel Ferreira tentou mexidas, principalmente no ataque. Porém, nada funcionou, e o rival seguiu bem melhor no gramado.

Na base do “tudo ou nada”, o Alviverde ainda conseguiu levar algum perigo na parte final do jogo, principalmente em bolas alçadas na área.

Mas foi o São Paulo quem matou o jogo: em contra-ataque fatal, o volante Luan achou excelente passe para David, que deixou o zagueiro Luan no chão e bateu na saída de Weverton para sacramentar a virada e a vitória da classificação.

Gabriella Anelli é homenageada

Antes da bola rolar, a torcida do Palmeiras fez bonita homenagem a Gabriella Anelli, torcedora de 23 anos que morreu de maneira trágica no último final de semana, após ser atingida por uma garrafa antes de jogo contra o Flamengo, no Allianz Parque.

Próximos jogos do Palmeiras:

Internacional (F) – 16/07, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Fortaleza (C) – 22/07, 16h (de Brasília) – Brasileirão

América-MG (F) – 30/07, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Próximos jogos do São Paulo:

Santos (C) – 16/07, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Cuiabá (F) – 22/07, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Bahia (C) – 30/07, 11h (de Brasília) – Brasileirão

Fonte: ESPN/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...