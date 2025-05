OAB aciona MPF após abordagem da PRF a motociclista com deficiência em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Homem abordado apresentava dificuldades de comunicação e possíveis limitações auditivas, o que poderia ter influenciado em sua reação à ordem policial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não se pronunciou publicamente nem respondeu ao contato feito pelo Portal Debate sobre a abordagem policial registrada na tarde desta terça-feira (21), na BR-230, em Marabá, sudeste do Pará, que envolveu um motociclista com deficiência.

Imagens divulgadas por populares mostram o momento em que agentes da PRF imobilizam o homem no chão, após perseguição motivada pelo não uso de capacete. Segundo testemunhas, a ação ocorreu nas proximidades do Residencial Castanheira e terminou com a queda do condutor. A gravação mostra um dos policiais sobre o motociclista e outro dialogando com pessoas que presenciaram a abordagem.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Marabá, por meio da Comissão de Direitos Humanos, encaminhou um ofício à Superintendência da PRF no Pará solicitando esclarecimentos sobre a conduta dos agentes. No mesmo documento, também foi protocolado um pedido de apuração junto ao Ministério Público Federal (MPF), sob alegação de possível violação de direitos humanos.

Assinado pelo presidente da OAB Marabá, Rodrigo Albuquerque Botelho da Costa, e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, José da Silva Rodrigues, o ofício aponta, com base nas imagens, que o homem abordado apresentava dificuldades de comunicação e possíveis limitações auditivas, o que poderia ter influenciado em sua reação à ordem policial. A entidade também menciona relatos de populares sobre a suposta truculência e desproporcionalidade da abordagem.

Até o fechamento desta reportagem, a PRF não havia divulgado nenhuma nota oficial sobre o caso. O Portal Debate mantém o espaço aberto para manifestação da corporação.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/08:34:38

