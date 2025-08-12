OAB Novo Progresso realiza 1ª Corrida e Caminhada no feriado de 15 de agosto

Foto: Reprodução | No próximo feriado, dia 15 de agosto de 2025, a Subseção da OAB de Novo Progresso promove a Primeira Corrida e Caminhada da OAB, evento que promete reunir atletas profissionais e amadores para um momento de saúde, lazer e confraternização.

A concentração será às 6h30 da manhã, na Rotatória do Garimpeiro, e contará com dois percursos: caminhada de 2,5 km e corrida de 5 km.

O kit do atleta inclui número de participação, camisa, medalha, frutas e água. A inscrição custa R$ 50,00 e pode ser feita pelo site giroingressos.com.br ou pelo telefone (93) 9 8124-0692.

Haverá premiação para os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina:

🥇 1º lugar – R$ 700,00 + troféu

🥈 2º lugar – R$ 500,00 + troféu

🥉 3º lugar – R$ 300,00 + troféu

Além da disputa, a proposta é incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a integração da comunidade.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/13:55:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...