OAB-PA divulga nomes eleitos para o Quinto Constitucional; Confira

A eleição ocorreu nesta segunda-feira (11), em Belém. | (Divulgação/OAB-PA)

A OAB-PA divulga a lista sêxtupla do Quinto Constitucional após eleição online. Confira os nomes e detalhes do processo.

Em um marcopara a advocacia paraense, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) realizou, nesta segunda-feira (11), a eleição online para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional. A votação ocorreu das 8h às 18h, por meio da plataforma VotaNet, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

O resultado da votação foi divulgado pouco antes das 19h pela mesa presidente da OAB-PA e informado que, ao todo, 29 profissionais se inscreveram para o processo seletivo, onde tiveram 12 nomes habilitados para a disputa nesta etapa.

A apuração aconteceu na sede da OAB-PA, em Belém, com cerimônia a partir das 17h30, conduzida pelo presidente da Seccional, Sávio Barreto, e pelo presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, Sávio Melo. O resultado oficial foi anunciado logo após o encerramento da votação.

Lista sêxtupla:

Anete Penna

Patrícia Bahia

Roberta Veiga

Jarbas Vasconcelos

João Paulo Ledo

Hugo Mercês

Agora, a lista será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que reduzirá os nomes a uma lista tríplice. Essa relação final será enviada ao governador Helder Barbalho, responsável pela escolha do novo representante da advocacia no cargo de desembargador ou desembargadora.

