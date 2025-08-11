OAB-PA
Belém Pará 

OAB-PA divulga nomes eleitos para o Quinto Constitucional; Confira

Chellsen Carneiro , ,
A eleição ocorreu nesta segunda-feira (11), em Belém. | (Divulgação/OAB-PA)

A OAB-PA divulga a lista sêxtupla do Quinto Constitucional após eleição online. Confira os nomes e detalhes do processo.

Em um marcopara a advocacia paraense, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) realizou, nesta segunda-feira (11), a eleição online para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional. A votação ocorreu das 8h às 18h, por meio da plataforma VotaNet, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

O resultado da votação foi divulgado pouco antes das 19h pela mesa presidente da OAB-PA e informado que, ao todo, 29 profissionais se inscreveram para o processo seletivo, onde tiveram 12 nomes habilitados para a disputa nesta etapa.

A apuração aconteceu na sede da OAB-PA, em Belém, com cerimônia a partir das 17h30, conduzida pelo presidente da Seccional, Sávio Barreto, e pelo presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, Sávio Melo. O resultado oficial foi anunciado logo após o encerramento da votação.

Lista sêxtupla:

  • Anete Penna
  • Patrícia Bahia
  • Roberta Veiga
  • Jarbas Vasconcelos
  • João Paulo Ledo
  • Hugo Mercês

Agora, a lista será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que reduzirá os nomes a uma lista tríplice. Essa relação final será enviada ao governador Helder Barbalho, responsável pela escolha do novo representante da advocacia no cargo de desembargador ou desembargadora.

Fonte: DOL /Jornal Folha do Progresso   e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/19:51:46

