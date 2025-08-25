Obidense Manuel Ayres, um dos maiores cientistas do Pará, morre aos 100 anos em Belém

Manuel Ayres morreu na madrugada deste domingo (24) em Belém — Foto: Redes Sociais

Professor emérito da Universidade Federal do Pará (Ufpa), Manuel Ayres nasceu em 9 de janeiro de 1925 e morreu na madrugada deste domingo (24) na capital do estado.

O Pará perdeu neste domingo (24) uma das maiores referências da ciência do estado. Morreu em Belém aos 100 anos o professor emérito da Universidade Federal do Pará (Ufpa), médico e pesquisar Manuel Ayres.

A morte de Manuel Ayres foi confirmada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) por meio de uma nota divulgada nas redes sociais. De acordo com a nota, Ayres morreu na madrugada deste domingo (24). A causa da morte não foi informada.

Manuel Ayres é natural de Óbidos, no oeste do Pará e nasceu em 9 de janeiro de 1925. A trajetória vitoriosa na ciência e na educação iniciou em 1948 quando se formou pela então Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, especializando-se em Pediatria e obtendo a livre-docência em Pediatria e Puericultura.

Manuel Ayres também marcou seu nome na ciência quando aprofundou as pesquisas no campo da genética no Rio Grande do Sul e publicou mais de 50 artigos em toda sua trajtória. Ele também foi um dos fundadores de um dos pólos mais relevantes de pesquisa da Ufpa, o Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Além das contribuições no campo das pesquisas, Ayres também ocupou cargos relevantes, incluindo o de Secretário de Saúde do Estado de 1975 a 1979 e aposentou-se como conselheiro do TCE-PA.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:42:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...