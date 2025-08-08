Óbidos: Agentes da Base Candiru prendem homem transportando drogas escondidas em carro

(Foto: Segup) – Uma ação de fiscalização da Base Fluvial Candiru integrada por agentes do Grupamento Fluvial, vinculados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e à Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de 10 tabletes de skank e um veículo, onde os entorpecentes eram transportados, na tarde da última quinta-feira, 7, na embarcação N/M Amazon Star que trafegava pelo Rio Amazonas, no município de Óbidos.

A ação ocorreu no âmbito da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”.

“Nós seguimos realizando apreensões de drogas e desarticulando o tráfico com as ações realizadas diariamente nos rios, especialmente onde estamos com as Bases Integradas instaladas. Dessa vez, as drogas estavam escondidas na lataria de um veículo que era transportado em uma embarcação que saiu de Manaus (AM) com destino a Belém (PA), que graças à expertise dos agentes e o auxílio do cão farejador, foi possível identificar a droga e fazer o flagrante. A ação reforça, mais uma vez, que as estratégias de fiscalização das forças de segurança integradas tem sido muito eficazes no combate a criminalidade e na desarticulação do crime organizado, e afirmamos que vamos seguir atuando muito fortemente para combater o crime e garantir um estado com segurança e paz social”, afirmou Ualame Machado, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Flagrante

Durante a vistoria de rotina nas embarcações que navegam pelo Rio Amazonas, os agentes de segurança observaram um veículo dentro de uma embarcação, com um cheiro forte de creolina, substância usada para disfarçar o odor de entorpecentes, e verificaram ainda que o carro estava com a pintura feita recentemente.

O auxílio do cão farejador, a cadela Isis sinalizou positivo para substância entorpecente, assim o responsável pelo carro, presente na embarcação, afirmou estar transportando a droga para ser entregue em Belém.

Em seguida, o veículo foi desembarcado no porto onde fica a Base Candiru para uma revista mais minuciosa, onde foram encontrados 10 tabletes de drogas do tipo skank, pesando 6,200 kg.

O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e os entorpecentes e veículo apreendidos, para perícia. Os procedimentos cabíveis foram realizados pela Polícia Civil.

Fonte: Segup e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:38:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...