“Objeto luminoso assusta moradores do Goiás; veja o que era de verdade”

Foto: Reprodução | Um ponto luminoso cruzando o céu chamou a atenção de moradores de diversas cidades de Goiás na noite da última quarta-feira (14), gerando curiosidade e especulações sobre o fenômeno. O clarão foi registrado por moradores de Goiânia, Goianápolis, Morrinhos e outras localidades do estado.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o objeto brilhante se movendo lentamente no céu, acompanhado por comentários de surpresa e dúvida. “Passando aqui na roça. Olha lá! Alguém sabe o que é isso aí, gente?”, questiona um morador em uma das gravações. Em outras publicações, internautas cogitaram se tratar de um meteoro, cometa ou até mesmo sinal de fim do mundo.

Apesar das diversas hipóteses levantadas inicialmente, especialistas apontaram como mais provável a reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON) confirmou, após análise técnica, que se tratava do segundo estágio de um foguete Falcon 9 da SpaceX, lançado em agosto de 2014, na missão que colocou em órbita o satélite AsiaSat 8.

Segundo a BRAMON, o objeto foi percebido inicialmente às 18h24 em Brasília, e desapareceu no céu da Bahia por volta de 18h28. Nesse intervalo de quatro minutos, percorreu aproximadamente 1.500 km, a uma velocidade entre 6 e 7 km/s — valor típico para objetos em reentrada orbital, o que descarta a possibilidade de meteoro, que geralmente se move mais rápido e tem uma duração mais curta.

O professor e astrônomo Daniel Vinhal explicou que esses eventos são causados por fragmentos de equipamentos aeroespaciais que, ao reentrarem na atmosfera da Terra, deixam um rastro luminoso visível em diversas regiões.

Além de Goiás, o fenômeno também foi registrado em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e no Distrito Federal.

O Falcon 9 havia permanecido em órbita como lixo espacial por quase 10 anos, até que sua trajetória decaiu, culminando na reentrada atmosférica observada nesta quarta-feira.

