Obra causa alagamentos e transtornos aos moradores da rua Itaituba em Novo Progresso;Vídeo

Segundo moradores, problema é causado por obra da prefeitura. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

A lentidão em obra inacabada têm criado vários transtornos aos moradores da rua Itaituba no bairro Cristo Rei em Novo Progresso.

Ter as casas alagadas durante as chuvas é um dos problemas enfrentados pelos moradores da rua Itaituba. Segundo eles, esse transtorno é causado por uma obra da prefeitura naquele local.

Neste início de semana a moradora proprietária do Bar Madalena foi a mais prejudicada, a enxurrada tomou conta do estabelecimento e residência. A moradora fez um vídeo e divulgou nas redes sociais.

Assista ao vídeo

A moradora da rua onde a obra está em andamento desde setembro de 2021, reclama da lentidão, a obra não é bem executada, os montes de terra ficam impedindo a passagem da água e acaba tomando conta das residências. já passamos por três enchentes”. Naquele local veículos já foram vítimas, caíram em buraco aberto para colocar a tubulação, sendo danificados. A falta de sinalização adequada e agilizar para acelerar a obra são as principais causas dos acidentes.

A moradora enviou, o Jornal Folha do Progresso, vídeos de casas alagadas e os transtornos dos moradores.

Eles precisam levantar os móveis para, assim, não ter tantos prejuízos. Pessoas idosas, com dificuldades de locomoção e crianças sofrem com os alagamentos. Aqui nunca houve transtornos nesse nível. A sugestão dos moradores é de que o projeto seja reavaliado e executado mais aprimorado possível, as chuvas estão aumentando diariamente e o risco de novos alagamentos não é descartado. Sabemos que a execução do projeto é para solucionar o problema, estão sendo feito para comporta a enxurrada e evitar que entre nas residências,antes tem que faze a vala para escoar água”,argumentou a moradora.

Por:Jornal Folha do Progresso

