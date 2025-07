Obra de construção da nova ponte entre Tocantins e Maranhão chega a 50% de execução

(Foto: Reprodução) – A previsão é de que a nova travessia de 630 m seja entregue ainda em 2025, com investimento estimado em R$ 171,1 milhões

A construção da nova ponte sobre o Rio Tocantins, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), atingiu 50% dos trabalhos executados, conforme relatório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A antiga ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou em dezembro de 2024, resultando em 14 mortos e três desaparecidos.

A previsão é de que a nova travessia de 630 m seja entregue ainda em 2025, com investimento estimado em R$ 171,1 milhões . Atualmente, todas as 24 fundações e 26 pilares estão concluídos, e seguem em paralelo as etapas de fabricação e instalação de 45 vigas pré-moldadas, montagem de pré-lajes e execução pelo método de balanço sucessivo.

Além disso, foi concluída uma segunda atracação para balsas, com quatro atracadouros (dois em cada margem) para veículos leves e pesados, o que diminuiu o tempo de espera no local.

Enquanto isso, o que restava da estrutura da antiga ponte foi implodido em fevereiro de 2025. A travessia provisória segue com quatro balsas para manter a conexão entre os estados.

