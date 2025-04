Obra de Viviane Batidão se torna patrimônio cultural do Pará

Viviane batidão começou sua trajetória musical aos 15 anos de idade, cantando tecnomelody em uma banda. | Foto: Divulgação

A artista comemorou a conquista em uma publicação nas redes sociais. Confira!

A cantora Viviane Batidão é conhecida por inúmeros sucessos do tecnomelody paraense. Natural de Santa Izabel, nordeste paraense, a artista já emplacou inúmeras canções que fazem parte da vivência paraense.

Na tarde desta terça-feira (08), a obra musical da cantora foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará, sendo oficializada em sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e aprovada por unanimidade entre os deputados.

Emocionada, Viviane Batidão fez uma publicação em seu Instagram mostrando o momento em que soube da notícia.

“Gente, recebo essa notícia com muita alegria. Vão-se aí 26 anos anos, 18 de Viviane Batidão, sempre cantando tecnomelody e levantando a bandeira do meu estado do Pará. Sigo nessa missão, viu? Mas reconhecimentos como esse, da Alepa, me dão ainda mais gás para continuar. Muito obrigada!”, celebrou a Rainha do Tecnomelody.

Viviane batidão começou sua trajetória musical aos 15 anos de idade, cantando tecnomelody em uma banda. Após dar início a carreira solo, o ‘Batidão’ entrou oficialmente como nome artístico da cantora, no ano de 2007. Nesse período, ela estourou com o hit ‘Vem Meu Amor’, escrito por ela mesma. A música estourou nas paradas de sucesso e projetou a artista ao patamar nacional, sendo considerada uma das maiores vozes da atualidade.

Fonte: Letícia Corrêa – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/15:15:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...