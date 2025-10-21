Obras para a COP 30 em Belém estão 98% concluídas, afirma governador Helder Barbalho

Foto: Reprodução | Governador informou ainda que a COP 30 já conta com 57 mil inscritos e expectativa de participação de representantes de 196 países.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou nesta quarta-feira (15) que 98% das obras previstas para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP 30) já foram concluídas. A declaração foi feita durante o CNN Talks – COP 30, realizado em Brasília, que reuniu autoridades e especialistas da agenda ambiental.

Segundo o governador, o estado executou R$ 5 bilhões em investimentos voltados à infraestrutura e à preparação da capital paraense para o evento, que será sediado em Belém em menos de um mês. “Neste momento, faltando um pouco menos de 30 dias, estamos com 98% de todas as obras prontas. Em um ano e meio, todos os R$ 5 bilhões de investimentos foram executados”, disse.

Entre as obras ainda em andamento, Helder destacou a construção de a ponte de Outeiro, de 600 metros, prevista para ser inaugurada na próxima semana. A estrutura vai facilitar o deslocamento para a área onde estarão ancorados os navios de cruzeiro que servirão de hospedagem durante a conferência.

Também está programada para a próxima semana a entrega da ampliação do aeroporto internacional de Belém, que teve investimento superior a R$ 400 milhões e deve duplicar sua capacidade operacional.

O governador informou ainda que a COP 30 já conta com 57 mil inscritos e expectativa de participação de representantes de 196 países.

O encontro promovido pela CNN Brasil ocorre logo após a Pré-COP oficial e tem como objetivo antecipar os principais debates que serão tratados na conferência.

A COP 30 será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, e deve reunir líderes globais, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas.

Fonte: Agência Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/10:33:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...