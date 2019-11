Obras realiza melhorias na infraestrutura urbana do município

Secretaria de Obras e Serviços Municipais de Novo Progresso vem percorrendo todas as regiões do município e intensificando a manutenção e conservação das vias públicas da cidade.(Fotos:Reprodução WhatsApp)



Na cidade e no interior do município as equipes estão trabalhando na melhoria da infraestrutura de ruas.Esta semana foi a vez da avenida João Atilís, área comercial, onde trecho de pavimento com buracos foi recuperado.

Já no Centro os serviços de limpeza urbana estão sendo intensificados em todas as ruas e avançam durante a semana, nos bairros.

Outra importante melhoria acontece na Avenida Brasil ,no bairro Pires de Lima e Vista Alegre, a obra de responsabilidade da empresa JM Terraplanagem. No local os trabalhos se concentram na abertura de valas para colocar tubulação e desassoreamento da rede de drenagem daquelas vias, para posteriormente receberem a pavimentação.

A supervisão destes serviços é da secretaria de obras do município de Novo Progresso no comando do secretario José Lopes.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...