Observador clínico do Bahia avaliou atletas em Novo Progresso (PA)

Clínica em Novo Progresso seleciona atletas para avaliação no Bahia – (Fotos: Reprodução/MT Esporte)

O professor Marcondes Lima da Escolinha Furacão de Alta Floresta promoveu mais uma Clínica de Futebol, dessa vez no estado do Pará, na cidade de Novo Progresso. O evento dessa vez foi feito em parceria com o professor Jhone da escolinha do Grêmio onde o observador Elder Andrade do Bahia esteve presente e avaliou atletas nascidos entre 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. Além dele, o treinador de goleiro João Paulo Antunes de Godoi, responsável técnico pelo treinamento dos goleiros da escolinha do Grêmio Alta Floresta esteve presente.

O evento voltado aos profissionais e amantes do futebol contou com a participação de 64 atletas de Novo Progresso, Morais de Almeida e Castelo dos Sonhos, todos do estado do Pará. Uma extensa programação realizada nos dias 9, 10 e 11 de maio no CT Parque das Araras.

A abertura aconteceu na sexta (9) no CT Grêmio Espaço Família de Novo Progresso com palestra com a equipe de treinamento, coffee break e entrega das camisas. No sábado (10) e domingo (11) aconteceram as avaliações para varias categorias onde foram selecionados quatro atletas que estarão fazendo uma segunda avaliação sendo eles Max Kauã Mesquita, Victor Gabriel Oliveira Varejão, Benicio Costa Oliveira Carijo e Pedro Araujo da Silva.

