Observatório Atmosférico da Amazônia recebe equipamento da NASA

Novo equipamento ajudará no monitoramento das mudanças climáticas na região.

O Observatório Atmosférico da Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), localizado na Fazenda Experimental em Santarém, é um polo científico importante na região por conta dos dados produzidos e analisados para o combate, por exemplo, de queimadas e desmatamento ilegal.

Na última semana, o local recebeu um novo equipamento da Agência Espacial Norte-americana (NASA) que potencializará as observações sobre as mudanças climáticas na região. A substituição do espectrômetro cimel, integrante da rede internacional Aeronet da NASA teve acompanhamento de pesquisadores da Ufopa e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O novo espectrômetro apresenta a importante inovação de permitir medições noturnas da concentração de aerossóis, que são partículas suspensas no ar como poeira, cinzas e fumaça provenientes das queimadas.

Anteriormente, as medições só eram possíveis durante o dia, baseadas na radiação solar. Agora, o equipamento também usará a luminosidade da Lua para monitorar a atmosfera na ausência do sol, ampliando o prazo e a eficácia das análises.

O professor Lucas Vaz Peres, do curso de Ciências Atmosféricas da Ufopa, destaca que essa melhoria é fundamental para Santarém e toda a Amazônia, região severamente impactada pelas queimadas, sobretudo na estação seca conhecida como “verão amazônico”.

O monitoramento contínuo da qualidade do ar e da quantidade de aerossóis ajuda a compreender os efeitos das queimadas na atmosfera e a auxiliar pesquisas científicas em nível de graduação, mestrado e doutorado.

O observatório da Ufopa, com o suporte da NASA e do Inpe, torna-se então uma peça-chave para o acompanhamento em tempo real dessas mudanças atmosféricas, contribuindo para uma gestão mais eficaz e científica do combate às queimadas e suas consequências climáticas, além de apoiar estudos de impacto ambiental e estratégias de mitigação das mudanças climáticas na Amazônia.

A troca do equipamento foi feita por Christopher Bennett, técnico da NASA, e contou com a participação dos professores Lucas Vaz Peres, Rodrigo da Silva e Theomar Neves, do curso de Ciências Atmosféricas do Instituto de Engenharia e Geociências da Ufopa, além da aluna bolsista do Inpe, Nicole de Oliveira.

