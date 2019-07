Oeste do Pará tem mais de 25 mil inscritos no Enem 2019; provas serão em novembro

Candidatos em escola de Santarém no Enem 2018 — Foto: Adonias Silva/G1

Santarém lidera como município com mais inscritos. No Pará 75 cidades vão ser sede de provas.

A região oeste do Pará registrou 25.487 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (16). As provas do exame serão aplicadas no primeiro e segundo domingo de novembro, 3 e 10, em 75 cidades paraenses.

Confira todas as informações do Enem 2019

A quantidade de alunos da região do oeste do estado representa 9,11% do total registrado no Pará, que segundo o Inep é de 279.603. Santarém foi o município da região com mais candidatos, contabilizando 16.762 inscrições confirmadas.

Os dados do Inep revelam ainda o perfil dos participantes por município sede das provas, como cor/raça, faixa etária, sexo e situação do Ensino Médio. (Veja aqui)

As provas do Enem ocorrem nos dia 3 e 10 de novembro. Este ano registrou o menor número de inscrições confirmadas desde 2010, com redução de 7%.

Em outubro, o Inep vai disponibilizar o cartão de confirmação da prova. Nele, haverá um resumo das principais informações para o candidato: número de inscrição; data, hora e local das provas; dados sobre atendimento especializado (se solicitado); e opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de:

linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

Duração: 5h30

No segundo domingo, dia 10 de novembro, será a vez das questões de:

ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

Duração: 5h

Novidades da edição 2019

Espaço com linhas para rascunho da redação

Espaço para cálculos no final do caderno de questões

Lanches levados pelos candidatos serão revistados

Calendário

Provas: 3 e 10 de novembro

Gabarito: 13 de novembro

Resultado individual: janeiro de 2020

Por:Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

