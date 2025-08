Oeste do Pará tem mais de 45 empresas em processo de licenciamento ambiental pelo Ibama

Amazônia é a maior floresta tropical do mundo — Foto: Globo Repórter

Durante o processo de licenciamento, todas as empresas recebem condicionantes que podem ser investimentos em projetos em projetos de sustentabilidade.

Mais de 45 empresas estão em processo de licenciamento ambiental na região oeste do Pará. Esses processos são conduzidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e todas as empresas recebem condicionantes para conter ou compensar possíveis impactos provocados ao Meio Ambiente.

Os empreendimentos estão em atividade em Santarém, Alenquer, Oriximiná, Almeirim, Rurópolis e Terra Santa. As empresas atuam em diversas áreas, como transporte hidroviário, estruturas rodoviárias, Usinas Hidrelétricas, Mineração, Posto de Abastecimento, entre outros.

Os municípios com mais empreendimentos são Almeirim e Oriximiná, com 10 empresas em cada. Santarém possui 7 empreendimentos voltados para Transporte Hidroviário, Estruturas Rodoviárias e Sistema de Distribuição.

Essas empresas estão em distintas fases do processo de licenciamento. Todas os empreendimentos recebem condicionantes que podem ser investimentos em projetos de sustentabilidade como contrapartida determinada pelo Ibama, em razão dos possíveis impactos provocados ao Meio Ambiente por conta das instalações e atividades desses empreendimentos.

Segundo o Ibama, os impactos são avaliados com base em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente (EIA/Rima).

Ainda segundo o Ibama, o valor a ser destinado pelo empreendedor deve ser definido pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto do empreendimento. O projeto que recebe esses investimentos também é definido pelo Ibama.

A Diretora de Licenciamento Ambiental, Cláudia Barros, disse ao g1 que essas medidas têm o objetivo de conter ou compensar os impactos ambientais provocadas pelas pesquisas, implantação ou atividades desses empreendimentos.

“Quando tem impacto, a gente estabelece medidas de controle para diminuir o impacto, ou quando não consegue conter, estabelecemos medidas para compensar”, explicou Claudia.

Em julho de 2025, por exemplo, o Ibama conseguiu captar recursos que foram investidos na soltura de 6 peixes-boi na comunidade Igarapé do Costa, em Santarém. Na ocasião, os recursos também foram utilizados para o transporte de outros 6 peixes-boi do ZooUnama para o tanque flutuante localizado na comunidade.

Áreas de Atuação dos empreendimentos na região Oeste do Pará

Santarém – 7 empreendimentos;

Transporte Hidroviário Fluvial

Estruturas Rodoviárias

Sistema de Distribuição

Alenquer – 1 empreendimento;

Sistema de Transmissão

Almeirim – 10 empreendimentos;

Usina Hidrelétrica

Mineração

Transporte Hidroviário Fluvial

Estruturas Rodoviárias

Mineroduto

Sistema de Transmissão

Outros

Oriximiná – 10 empreendimentos;

Mineração

Transporte Hidroviário Fluvial

Posto de Abastecimento

Outros

Rurópolis – 5 empreendimentos;

Transporte Hidroviário Fluvial

Estruturas Rodoviárias

Sistema de Distribuição

Terra Santa – 3 empreendimentos;

Mineração

Cabo Óptico

Sistema de Transmissão

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/17:22:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com