Oficina do pó: bando constrói helicópteros para carregar cocaína em Goiás

Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos municípios de Inhumas (GO) e Goianira (GO).

A Polícia Federal (PF) deflagrou nessa segunda-feira (5/2) a Operação Mau Tempo com o objetivo de apurar o tráfico internacional de drogas e a manutenção e construção clandestina de helicópteros destinados ao crime organizado.

Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos municípios de Inhumas (GO) e Goianira (GO), em endereços que eram usados tanto para a manutenção irregular quanto para a construção clandestina de helicópteros.

Os locais que funcionavam como oficinas clandestinas de helicópteros (sem autorização para funcionamento), possuem heliponto e serviam para pouso e decolagem irregulares dessas aeronaves.

Foram apreendidos dois helicópteros com suspeita de irregularidades, além de diversas peças de aeronaves que serão analisadas.

Cocaína apreendida

As investigações tiveram início em agosto de 2023, quando foi efetuada a prisão de um indivíduo em uma fazenda no município de Anicuns (GO), juntamente com a apreensão de aproximadamente 406 kg de cocaína e dois helicópteros.

Na sequência das investigações, outros dois helicópteros foram apreendidos, um em Goiás e outro no interior de São Paulo, totalizando seis helicópteros apreendidos até o momento.

O criminoso preso foi condenada por tráfico internacional de drogas.

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/08:44:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...