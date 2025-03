Oficina Interlegis de Revisão da Lei Orgânica e de Regimento Interno foi realizada na Câmara de Novo Progresso (PA)

Oficina Interlegis de Revisão de Lei Orgânica e Regimento Interno em Novo Progresso (PA) (Foto>Ascom/Câmara Municipal)

A Câmara Municipal de Novo Progresso (PA), realizou nos dias 18,19 e 20 de março nas dependências da casa legislativa a Oficina Interlegis de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno. O evento contou com presença de vereadores de Novo Progresso e cidades vizinhas, ministrado pela equipe Ricardo Murta, André Luiz Rodrigues e Bruna Brasil do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. O evento foi uma excelente oportunidade para aprimorar o conhecimento legislativo e contribuir para a modernização dos processos municipais.

O Interlegis realiza diversos treinamentos em todo o país para capacitar servidores do Legislativo e até agentes políticos em temas que afetam a qualidade do trabalho das câmaras, melhoram a percepção da sociedade com respeito à transparência e eficiência das casas e qualificam o próprio mandato parlamentar. Esses treinamentos recebem o nome de Oficinas Interlegis.

O evento em Novo Progresso aconteceu no Plenário da Casa Legislativa e teve como objetivo alinhar a gestão pública em revisão da Lei Orgânica Municipal.

As oficinas Interlegis, sem custo, ensinam a utilizar as ferramentas tecnológicas e ainda capacitam para outros temas de importância para as atividades legislativa, administrativa e jurídica realizadas nas casas.

Os Encontros Interlegis são eventos institucionais, realizados em capitais e municípios, com palestras sobre os temas de interesse da região. O público-alvo dos Encontros Interlegis são vereadores e servidores legislativos municipais.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/15:45:02

