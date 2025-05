Oito cidades do Brasil estão entre as 50 mais violentas do mundo

Foto:Reprodução | A lista das 50 cidades mais violentas do mundo, elaborada pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Criminal, inclui oito cidades brasileiras.

As informações são referentes ao ano de 2024 e foram modificadas em fevereiro de 2025. Feira de Santana, a cidade mais violenta do país, registra uma taxa de 55,63 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Ela está classificada na 22ª colocação no ranking global da ONG mexicana. A região metropolitana de Recife ocupa a terceira posição, com 41,88 óbitos violentos por cada 100 mil habitantes, posicionando-se na 31a posição. Fortaleza, Salvador, Maceió, Porto Velho, Manaus e Caruaru completam a extensa lista de cidades do Brasil.

Em 2024, as oito cidades registraram um total de 6.451 homicídios, resultando em uma média de 38,55 óbitos violentos por cada 100 mil habitantes.

Fonte: bacananews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/17:47:36

