Oito pessoas ficam feridas e uma morre em acidente na PA-150, sudeste do PA

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em acidente na PA-150 — Foto: Reprodução/TV Liberal

Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas na última sexta-feira (16) em um acidente na PA-150, entre as cidades de Jacundá e Ipixuna do Pará, sudeste do estado. De acordo com a Polícia, Cremilson da Paz Nunes, de 22 anos, morreu na hora. As outras vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas para hospitais especializados nas cidades de Tucuruí e Marabá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de uma caminhonete levava um grupo de trabalhadores rurais quando perdeu o controle do veículo depois que um pneu estourou. O veículo capotou e os trabalhadores que estavam na carroceria foram arremessados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que tem executado obras de conservação na PA-150, mas a situação da rodovia é tão precária que operações tapa-buraco não são o suficiente para resolver o problema. Por isso, a Setran disse que elabora um projeto para a concessão da rodovia para a iniciativa privada.

Por G1 PA — Belém

17/08/2019 12h36

