Olhe para o céu nesta segunda (28): Marte e Lua juntinhos em um espetáculo imperdível

Foto: Reprodução | Logo após o pôr do sol, em 28 de julho, olhe para o céu: a Lua estará em destaque, e bem próxima dela, você verá Marte brilhando como um ponto avermelhado.

Um espetáculo visível em todo o Brasil, mesmo nas cidades com muita iluminação! A aproximação entre Marte e a Lua poderá ser observada a olho nu, sem a necessidade de telescópio ou binóculo. A Lua servirá como guia perfeita para localizar o planeta vermelho, que se destacará no céu no início da noite e permanecendo visível até, aproximadamente, 20h30 para quem possui um céu com poluição luminosa e 21 horas para um céu sem poluição luminosa.

Quem tiver acesso a um binóculo ou telescópio poderá ver ainda mais: dependendo do equipamento utilizado, será possível observar a Lua e Marte ao mesmo tempo no mesmo campo de visão!

Além desse encontro, será possível observar também a Luz Cinérea da Lua, um fenômeno sutil e belo. Trata-se do brilho suave da parte escura da Lua, iluminada pela luz refletida da Terra, o famoso “brilho da Terra” no céu lunar.

Esse tipo de evento nos conecta com o Universo de forma única. E o melhor: você pode saber mais sobre esse e outros eventos acompanhando as lives de terças feiras, 19h30, no canal do YouTube da Urânia Planetário.

Não perca e bons céus!

Fonte: Urania e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:19:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...