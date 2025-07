OMS alerta para risco global de surto do vírus chikungunya

Foto: Reprodução | Organização internacional pede ações urgentes para conter avanço da doença transmitida por mosquitos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta nessa terça-feira (22/7) sobre o risco de uma nova epidemia global do vírus chikungunya, doença viral transmitida por mosquitos que pode causar febre alta, dores articulares intensas e, em casos mais graves, levar à morte.

A entidade compara os sinais atuais aos do grande surto registrado entre 2004 e 2005, que se espalhou a partir do Oceano Índico e infectou quase meio milhão de pessoas em diversos continentes. “Estamos vendo a história se repetir”, afirmou Diana Rojas Alvarez, médica da OMS, em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.

Chikungunya

A chikungunya é transmitida principalmente pelas fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, este último conhecido como mosquito-tigre.

Os mesmos também são vetores de outras doenças como dengue e zika.

À medida que o planeta aquece devido às mudanças climáticas, o mosquito-tigre tem avançado para regiões mais ao norte, ampliando a área de circulação.

Os sintomas da chikungunya são parecidos com os da dengue e do zika, o que pode dificultar o diagnóstico.

A doença costuma causar febre, dores nas articulações, fadiga e, em alguns casos, sequelas prolongadas.

De acordo com Diana, desde o início de 2025, ilhas do Oceano Índico como Reunião, Mayotte e Maurício já enfrentam grandes surtos. Estima-se que um terço da população de Reunião tenha sido infectada. O vírus também se espalha rapidamente por países como Madagascar, Somália e Quênia, além do sul da Ásia, incluindo a Índia.

Casos locais surgem na Europa e risco se amplia

Na Europa, já foram detectados aproximadamente 800 casos importados de chikungunya na França continental desde maio. Mais preocupante ainda, segundo a OMS, são os episódios de transmissão local.

“Doze episódios de transmissão local foram detectados em regiões do sul da França, o que significa que pessoas foram infectadas por mosquitos locais, sem histórico de viagem para áreas endêmicas”, explicou Diana. Um caso também foi identificado recentemente na Itália.

A médica da OMS destacou que, embora a taxa de mortalidade da doença seja inferior a 1%, esse número se torna expressivo diante de milhões de casos. “Quando você começa a contar milhões de infectados, esse 1% pode representar milhares de mortes”, alertou.

Diante da ameaça crescente, a OMS pede que os países se preparem o quanto antes para conter a propagação. A recomendação inclui vigilância ativa, campanhas de informação e medidas preventivas contra os mosquitos, como evitar água parada, usar repelente e vestir roupas de manga longa.

“Estamos dando o alarme cedo para que os países possam se preparar com antecedência, detectar e fortalecer todas as capacidades para evitar surtos muito grandes”, reforçou.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/07:37:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...