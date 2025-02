OMS declara emergência global após novos casos de Mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou emergência global após casos de Mpox serem registrados nos Emirados Árabes Unidos, Tailândia e China. | Guerchom Ndebo/OMS

Foram confirmados pacientes com a doença nos Emirados Árabes Unidos, Tailândia e China..

Oalerta vermelho está oficialmente aceso! Ativa na República Democrática do Congo, a doença conhecida como varíola M (ou Mpox) acaba de ser confirmada em três países asiáticos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira (18), que pacientes nos Emirados Árabes Unidos, Tailândia e China foram confirmados com a infecção, antes conhecida como “varíola dos macaCos”. Até o último dia 2, nenhuma morte relacionada à doença havia sido confirmada.

Segundo dados da OMS, a taxa de letalidade da Mpox em 2024 não chegou a 0,5% entre os infectados, além de ter sido 2,5% entre os casos suspeitos.

O status de emergência global foi confirmado após os casos da variante clado 1bdo vírus fora da África, após dois infectados serem registrados na Tailândia. Vale lembrar que os pacientes têm histórico de viagem aos Emirados Árabes Unidos, país no qual também já existem casos da doença.

Já a China tem sete pacientes confirmados, enquanto a Suécia foi o primeiro país, após o Congo, a registrar um caso da doença.

