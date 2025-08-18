Onça-parda aparece em escola da Apae e mobiliza buscas do Corpo de Bombeiros em Cascavel

Onça-parde é vista dentro de escola em Cascavel — Foto: Apae Cascavel

Animal foi visto pelo caseiro dentro da instituição. Alunos não estavam no local.

Uma onça-parda foi flagrada dentro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cascavel, no oeste do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (17). Não havia alunos na escola no momento.

O animal foi visto pelo caseiro da instituição, que acionou as autoridades. No vídeo, é possível ver a onça correndo pelos corredores da escola. Assista acima.

Segundo os bombeiros, a onça foi vista pela última vez na região do Jardim Tropical, que possui mata e um córrego próximos a residências e condomínios.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Água e Terra (IAT) realizaram uma varredura e cercaram a área, mas o animal ainda não foi localizado.

Em nota, a Apae informou que adotou medidas de segurança para garantir a proteção de colaboradores e estudantes na instituição.

Veja vídeo:

