Onça-parda cai em cisterna e é salva por bombeiros em MG

Onça-parda dentro da cisterna | Foto: Reprodução/ TikTok

O animal caiu em poço de 9 metros de profundidade; veja o momento do regate.

mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de populares em uma fazenda na região de Boa Vista, em Iguatama, na tarde da última quarta-feira (14).

De acordo com os Bombeiros, devido ao local ser de difícil acesso, não foi possível chegar com a viatura até a cisterna. Por isso, foi necessário caminhar cerca de 800 metros dentro da mata fechada.

Por se tratar de um animal muito agressivo e agitado, os militares também não conseguiram entrar na estrutura para resgatá-lo. Então, eles improvisaram uma rampa com árvores de pequeno porte, como forma de facilitar a saída do felino.

Em seguida, os militares se afastaram do local para que onça tentasse sair. Passado algum tempo depois, eles constataram que a onça já não estava mais presa. Ainda segundo os bombeiros, o material utilizado como rampa estava todo modificado com marcas de unha e mordidas, dando a entender que a onça conseguiu sair da cisterna e retornar ao habitat natural. O local foi isolado para evitar outras ocorrências.

Veja o momento do resgate do felino:

Fonte: Com informações anda.jor.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/19:31:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...